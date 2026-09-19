Calanda abre su V Feria de San Miguel como escaparate de empresas, producto local y futuro en el medio rural

Dos de las reinas de Calanda han sido las encargadas de abrir este sábado el acto inaugural de la V Feria de San Miguel ante el numeroso público que se ha congregado alrededor del espacio central del recinto y por donde han pasado a todo volumen los tambores de Calanda, aportando al acto uno de los sonidos más reconocibles del municipio. La cita reunirá hasta este domingo a 27 expositores y ha contado con la gran presencia de representantes institucionales del ámbito local, comarcal, autonómico y nacional.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, ha reivindicado una feria que el municipio recuperó tras décadas sin celebrarse y que ha ido ampliando su papel más allá de la promoción agroalimentaria. «Intentamos poner en valor nuestro producto estrella, que es el melocotón, pero sobre todo dar continuidad también al comercio, a la industria, a los servicios y al turismo de nuestra localidad», ha señalado.

A la inauguración han asistido, entre otros, el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, y su vicepresidente, Alberto Carmona; la gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz; la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte; y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. También han acudido alcaldes y representantes de diferentes municipios del Bajo Aragón Histórico y de otros puntos.

La organización ha querido reforzar en esta quinta edición el carácter empresarial de la feria y dar prioridad al tejido económico local. La concejal de Festejos, Laura Martínez, ha explicado que la selección de expositores busca proteger a las empresas de Calanda y diversificar los sectores presentes. «Nuestra feria es pequeñita, pero de una gran calidad. No es una feria de puestos en la calle, sino que es una feria empresarial», ha resumido.

Villalón, nuevo embajador del Melocotón de Oro

El reconocimiento a José María Villalón ha sido otro de los momentos destacados de la apertura. El jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid desde hace 31 años ha intervenido durante el acto y, tras su discurso, ha recibido la distinción que lo acredita como Embajador del Melocotón Embolsado de Oro.

Villalón ha asumido el nombramiento como una responsabilidad para proyectar tanto el producto como el nombre del municipio. «Para mí este nombramiento como embajador del Melocotón de Oro es algo más en mi carrera deportiva, con una responsabilidad importante, que es llevar el nombre de Calanda y quizá, en especial, el Melocotón de Oro por el resto del mundo», ha asegurado.

El médico ha aprovechado además su estancia para conocer distintos espacios patrimoniales del municipio, entre ellos la iglesia del Pilar y la Casa Buñuel. El producto local también ha encontrado una conexión directa con su trabajo en el fútbol de élite. «Ya lo daremos en la dieta de recuperación de nuestros jugadores», ha avanzado entre risas Villalón sobre el Melocotón de Calanda.

El embajador del Melocotón Embolsado durante su intervención / Alberto Gracia

Las ferias como escaparate para el territorio

La directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha destacado el peso económico y social que están adquiriendo las ferias de pequeños y medianos municipios en Aragón. Según los datos que ha facilitado durante su visita, la comunidad cuenta con más de 120 citas de estas características, con un impacto económico conjunto de alrededor de 200 millones de euros anuales.

Herrarte ha defendido que su valor va más allá de las cifras y permite mostrar el patrimonio y la actividad de los municipios. «Dan a conocer nuestros municipios, nuestro patrimonio gastronómico, nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y son muy relevantes», ha señalado. En Calanda ha destacado también la oportunidad de conocer a las familias y empresas que hay detrás del melocotón y del aceite del Bajo Aragón.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que este viernes presentó su libro ‘El Evangelio según Caravaggio’ en el Centro Buñuel Calanda, ha participado también en la inauguración y ha recorrido distintos espacios del municipio. Además, ha puesto el foco en el papel del sector primario y del medio rural. «Hay que estar en el mundo rural, hay que estar acompañando a quienes realmente siguen haciendo que el mundo funcione», ha afirmado.

La quinta edición quiere vincular además la actividad económica con la capacidad de generar nuevas oportunidades para vivir en Calanda. Herrero ha situado ahí uno de los principales retos del municipio: «Además de trabajar más gente en el municipio, que podamos vivir también más gente en el municipio, podamos crecer y podamos fortalecer algo tan básico y fundamental como es la población».