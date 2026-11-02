Actualizado 18:46

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

02 NOV 2026|

Actualizado 18:46

Cuatro detenidos en Caspe por enganchar la luz y el agua de una finca abandonada para cultivar marihuana

La Policía Local acudió al lugar de los hechos tras recibir una llamada ciudadana que alertaba de la posible comisión de un robo en su interior

La finca abandonada de Caspe que estaban preparando para el cultivo de marihuana de interior./ L.C.
La finca abandonada de Caspe que estaban preparando para el cultivo de marihuana de interior./ L.C.

Gema Romero02 11 2026

Comentar

Actualidad

La Policía Local de Caspe ha detenido a cuatro personas por engancharse de manera ilegal al sistema eléctrico y de agua en una finca con instalaciones preparadas para cultivar marihuana de interior. La actuación tuvo lugar el pasado martes 27 de octubre después de que los agentes recibieran una llamada ciudadana que alertaba de la posible comisión de un robo en su interior.

A su llegada, los policías observaron in fraganti a dos personas que se encontraban descargando diverso material, mientras que otras dos personas se habían ocultado en el interior de la vivienda existente en la finca.

Una vez identificados y asegurados los cuatro individuos y realizadas las comprobaciones oportunas para descartar la existencia de un ilícito penal relacionado con el aviso inicial, se dio aviso de los hechos a la patrulla de la Guardia Civil, que se hizo cargo de las actuaciones. Como resultado de la intervención, se procedió a la detención de las cuatro personas, de nacionalidad albanesa, por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, de defraudación de fluido eléctrico y agua.

Instalaciones preparadas

Durante la inspección de las instalaciones se localizaron varias zonas que presentaban un avanzado acondicionamiento para una posible plantación y cultivo de marihuana en interior. Las estancias se encontraban revestidas con láminas de aislamiento térmico y disponían de diverso material específico para este tipo de instalaciones.

Entre los efectos localizados destacaban depósitos de agua con sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado de tipo industrial, filtros de carbón para la eliminación de olores, termohigrómetros, sistemas de iluminación LED con sus correspondientes soportes, balastros digitales, tubos flexibles, una importante cantidad de sustrato vegetal, maceteros y abundante material de trabajo. Todo ello, material necesario para abastecer a la plantación.

Asimismo, se comprobó que las cuatro personas detenidas pernoctaban en las instalaciones y que no pudieron acreditar documentalmente la titularidad de la finca. Tras los hechos, las diligencias correspondientes y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Colaboración ciudadana

Ante los hechos, desde la Policía Local ponen de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida respuesta policial ante cualquier situación sospechosa, cuya comunicación puede resultar fundamental para detectar posibles actividades delictivas.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El aceite del Bajo Aragón espera producir ocho millones de litros en una campaña de precios a la baja

Los meses previos a la campaña han estado marcados por la falta de lluvias con casi cinco meses sin precipitaciones. Se estima que el 60% de la cosecha será buena,...

Comentar

El aceite del Bajo Aragón espera producir ocho millones de litros en una campaña de precios a la baja

Más de 300 municipios de Aragón tienen sus cabañeras sin clasificar pese a la nueva normativa estatal

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto para regular la Red Nacional de Vías Pecuarias, que incluye más de 2.700 kilómetros en Aragón. Ecologistas en Acción exige a...

Comentar

Más de 300 municipios de Aragón tienen sus cabañeras sin clasificar pese a la nueva normativa estatal

La fundación Santa María de Albarracín ultima la restauración de una hornacina de la iglesia de Escolapios de Alcañiz

FOTOGALERÍA. La pieza es de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Los trabajos de reparación comenzaron este verano con el curso de restauración de la institución

Comentar

La fundación Santa María de Albarracín ultima la restauración de una hornacina de la iglesia de Escolapios de Alcañiz
Periódico del Bajo Aragón Histórico