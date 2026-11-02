Cuatro detenidos en Caspe por enganchar la luz y el agua de una finca abandonada para cultivar marihuana

La Policía Local de Caspe ha detenido a cuatro personas por engancharse de manera ilegal al sistema eléctrico y de agua en una finca con instalaciones preparadas para cultivar marihuana de interior. La actuación tuvo lugar el pasado martes 27 de octubre después de que los agentes recibieran una llamada ciudadana que alertaba de la posible comisión de un robo en su interior.

A su llegada, los policías observaron in fraganti a dos personas que se encontraban descargando diverso material, mientras que otras dos personas se habían ocultado en el interior de la vivienda existente en la finca.

Una vez identificados y asegurados los cuatro individuos y realizadas las comprobaciones oportunas para descartar la existencia de un ilícito penal relacionado con el aviso inicial, se dio aviso de los hechos a la patrulla de la Guardia Civil, que se hizo cargo de las actuaciones. Como resultado de la intervención, se procedió a la detención de las cuatro personas, de nacionalidad albanesa, por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, de defraudación de fluido eléctrico y agua.

Instalaciones preparadas

Durante la inspección de las instalaciones se localizaron varias zonas que presentaban un avanzado acondicionamiento para una posible plantación y cultivo de marihuana en interior. Las estancias se encontraban revestidas con láminas de aislamiento térmico y disponían de diverso material específico para este tipo de instalaciones.

Entre los efectos localizados destacaban depósitos de agua con sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado de tipo industrial, filtros de carbón para la eliminación de olores, termohigrómetros, sistemas de iluminación LED con sus correspondientes soportes, balastros digitales, tubos flexibles, una importante cantidad de sustrato vegetal, maceteros y abundante material de trabajo. Todo ello, material necesario para abastecer a la plantación.

Asimismo, se comprobó que las cuatro personas detenidas pernoctaban en las instalaciones y que no pudieron acreditar documentalmente la titularidad de la finca. Tras los hechos, las diligencias correspondientes y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Colaboración ciudadana

Ante los hechos, desde la Policía Local ponen de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida respuesta policial ante cualquier situación sospechosa, cuya comunicación puede resultar fundamental para detectar posibles actividades delictivas.