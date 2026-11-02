Las movilizaciones por la A-68 arrancan este miércoles en Fuentes de Ebro para exigir el avance de la autovía

El calendario de movilizaciones de la Plataforma A68-Ya arranca este miércoles con la primera concentración en Fuentes de Ebro, a las 18.00. Los alcaldes y presidentes comarcales de las localidades afectadas por la dilatación de la conversión de la N-232 en una autovía se han vuelto a organizar ante la falta de respuesta a los seis proyectos que están pendientes para acometer el tramo entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa. Aseguran que "no se puede esperar más" y que es necesario que se empiece a trabajar inmediatamente.

La plataforma se ha reactivado tras casi un año y medio de silencio, en el que la falta de avances para el tramo en el Bajo Aragón Histórico motivó una nueva necesidad de organización por parte de los alcaldes y presidentes comarcales. La primera reunión, celebrada el pasado mes de junio, contó solo con cinco de los trece representantes convocados, pero sirvió para plantar una semilla: La necesidad de consensuar un calendario de acciones. A las reivindicaciones, que aseguran que quedan fuera de todo "color político", pidieron que se sumaran agentes sociales y empresariales del territorio para que la presión trasladada sea de toda la sociedad y no solo de las instituciones.

Las nuevas movilizaciones se materializaron en la última reunión de la plataforma, que se mantuvo en el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, el pasado 5 de octubre. En ella, se fijaron también el resto de concentraciones que continuarán a la de este miércoles con la concoatoria en Alcañiz el 2 de diciembre; en Quinto el 13 de enero, en Híjar el 3 de febrero, en Azaila el 3 de marzo y en La Puebla de Híjar el 7 de abril. La última movilización está prevista para el 5 de mayo en Valdealgorfa.

Diez años del inicio de la plataforma

Este mes de diciembre, se cumplirán diez años de la presentación oficial de la plataforma en Quinto, que pasaría a constituirse en el 2017. Durante esta década de reivindicaciones para mejorar la conexión entre El Burgo de Ebro y Las Ventas de Valdealgorfa, el Gobierno Central solo ha iniciado el tramo de 18 kilómetros entre El Burgo y Fuentes. De hecho, las obras que llevan desde 2021 en ejecución y que tenían prevista una inversión de unos 74 millones de euros, se han encarecido hasta superar los 85 millones por un sobrecoste de 10,85 millones.

Los alcaldes y presidentes comarcales reiteran que el avance en el resto de tramos debe iniciarse a la mayor brevedad ante una N-232 con una elevada siniestralidad. Recalcan que no solo se mejoraría la seguridad de la misma, sino que también constituiría un elemento tractor, que revitalizaría la Ribera Baja y el Bajo Aragón. La necesidad de la autovía crece aún más teniendo en cuenta la falta de opciones de transporte entre Zaragoza y Alcañiz, que no cuentan con conexión por tren. Tanto en coche como en autobús, el único recorrido directo pasa por una nacional deteriorada.

Teruel Existe convoca a los medios un día antes

Desde Teruel Existe también se han movilizado para denunciar el abandono institucional y afear que tanto PP como PSOE "solo se acuerden de las reivindicaciones de la provincia de Teruel en campaña electoral". Así lo expresaron el pasado domingo en Alcañiz, coincidiendo con la XVI edición del Classic Festival, y se prevé que lo vuelvan a hacer este martes, en la convocatoria de prensa que celebrarán en Las Ventas de Valdealgorfa, a las 12.30.

La formación aseguró que las licitaciones de tres proyectos ya están preparadas para salir a concurso y que han estado paralizados desde el inicio de la legislatura del Gobierno Central, en 2023. El coordinador de Teruel Existe en Alcañiz, Jorge Santafé, criticó esta falta de avances y adelantó su temor de que las nuevas promesas sean «fuegos de artificio» y que vuelvan a quedar olvidadas después del 30 de noviembre.

Tampoco faltaron las críticas al Gobierno de Aragón por la ineficacia de las reuniones bilaterales con el Ministerio de Transportes para la A-68 en el tramo del Bajo Aragón Histórico, en comparación con las infraestructuras del Pirineo que, según el coordinador, sí se han impulsado.

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha encabezado distintas manifestaciones por la A-68, siendo una de sus reivindicaciones más significativas en el Bajo Aragón Histórico. Este año, antes del anuncio de la salida de Motorland como circuito permanente en el Mundial de Moto GP, ya denunciaron que la "inacción" en la autovía supondría "la pérdida del mundial".

Asimismo, sus movilizaciones han destacado por su creatividad. Los actos han incluido desde teatralizaciones de una entrega de premios a los colectivos más afectados por los retrasos en la ejecución de las obras, hasta la presencia de personajes como Papá Noel, entre otras ideas.