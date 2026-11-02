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02 NOV 2026|

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Carlos Sobera recoge el guante del Matarraña para llevar ‘First Dates’ a la comarca: «El que se va a ir allí soy yo»

El presentador se ha mostrado receptivo a la iniciativa de ‘Planes en el Matarraña’, que plantea llevar a vecinos de la comarca al espacio televisivo o trasladar el formato al territorio

Imagen del programa presentado por Carlos Sobera / @daniel_castingtv
Imagen de recurso del programa presentado por Carlos Sobera / @daniel_castingtv

Alba Zurita02 11 2026

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La propuesta de llevar el amor del Matarraña a la televisión ha dado un nuevo paso. Carlos Sobera, presentador de ‘First Dates’, ha respondido a la iniciativa y se ha mostrado dispuesto a trasladarla al programa para estudiar las posibilidades de hacerla realidad. La respuesta llega después de que la cuenta de Instagram ‘Planes en el Matarraña’ lanzara la idea de organizar una edición especial del conocido espacio de citas para conectar a personas solteras de los pueblos y dar visibilidad al medio rural.

En un vídeo difundido por la impulsora de la iniciativa conversa directamente con Sobera y le plantea dos alternativas: que vecinos del Matarraña puedan participar en ‘First Dates’ o que el programa se desplace hasta la comarca para organizar un encuentro en el propio territorio. "Si os parece bien, lo propongo y a ver cuál de las dos opciones les gusta más o si incluso les gustan las dos», responde Sobera.

Durante la conversación también se destacan los atractivos del Matarraña como posible escenario de esta experiencia televisiva. «Tenemos unos lugares de ensueño, atardeceres de ensueño, vino restaurantes, tenemos de todo. Solo nos faltan niños», señala.

La iniciativa surgió a raíz de las entrevistas que la cuenta @planes_en_el_matarrana realiza por diferentes localidades del territorio. Está abierta a personas de todas las edades y pretende servir no solo para encontrar pareja, sino también para establecer nuevas amistades, ampliar los círculos sociales y combatir la soledad.

La idea es organizar el encuentro es el verano de 2027, aunque todavía quedan por concretar cuestiones como la ubicación, la participación y las posibles colaboraciones con instituciones, empresas y vecinos.

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