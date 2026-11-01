El recinto ferial de Alcañiz se ha convertido este fin de semana en el epicentro de la nostalgia y la pasión por el motor con la celebración de la XXIX edición de AutoClassic. Entre las cerca de 80 firmas expositoras y el centenar de vehículos desplegados en 6.000 metros cuadrados, dos atracciones han acaparado la atención de los visitantes: una joya centenaria ligada a la historia de la televisión y un simulador que permite revivir las carreras urbanas alcañizanas.

La principal curiosidad expositiva la protagoniza un De Dion-Bouton de 1902, propiedad de la familia Martínez tras ser adquirido de la colección del zaragozano Francisco Tabuenca. Ángel Martínez, quien ha trabajado junto a sus hijos para ponerlo a punto tras tres décadas parado, relata la anécdota que rodea a esta pieza: «Nos dimos cuenta en internet de que cuando gana Massiel el concurso de Eurovisión en 1968, la pasean con este mismo coche por todo Madrid. Orgullosos lo estamos exponiendo en la feria, una bonita pieza donde las haya».

A pocos metros, las sensaciones del antiguo circuito cobran vida gracias a un simulador inmersivo equipado con baquet y volante que permite pilotar virtualmente un coche de carreras por el trazado de Guadalope, recreando las emblemáticas calles y curvas de Alcañiz.

Nostalgia en el aparcamiento, compraventa y dinamismo asociativo

La pasión se traslada también al propio aparcamiento del recinto, donde decenas de aficionados estacionan sus propios vehículos antiguos creando una muestra paralela al aire libre. En el interior, la oferta comercial reúne desde piezas de automovilística, literatura técnica y recambios hasta el espacio Car Garage para la compraventa entre particulares y el concurso de restauración de motocicletas.

Tampoco ha faltado el dinamismo del asociacionismo con la presencia de la Federación Interclubes de Vehículos Clásicos de Aragón (FIVECA). Su presidente, José Manuel Bernat, ha puesto en valor el momento del sector: «Para FIVECA, estar en una feria del nivel de Alcañiz es un sitio obligado. Además, el nuevo reglamento ha ayudado muchísimo, permitiendo que en los últimos años más de 3.000 coches en Aragón hayan pasado a ser vehículos históricos con trámites muy sencillos».

Muestra de vehículo clásico/ L.O

Muestras de vehículos clásicos/ L.O

Muestras de vehículos clásicos/ L.O

Uno de los puestos/ L.O

Muestras de vechículos clásicos/ L.O

Muestras de vehículos clásicos/ L.O

Uno de los puestos/ L.O

Muestras de vehículos clásicos./ L.O

Muestras de vehículos clásicos/ L.O

Muestras de vehículos clásicos/ L.O

Uno de los puestos/ L.O

Las personalidades institucionales asisten a Autoclassic/ L.O

Lleno de expositores e impacto en la ciudad

El certamen, que arrancó el sábado con un respetuoso minuto de silencio tras el accidente ferroviario de Toledo en lugar del acto inaugural, ha registrado afluencia de visitantes procedentes del Bajo Aragón, Teruel, Madrid, Murcia, Andalucía, Francia o Portugal. La reorganización de fechas para no solaparse con salones de la capital de España ha sido valorada de forma positiva por la organización.

«Esta es la joya de la corona de nuestras ferias. Es una cita exclusiva y especializada que los amantes del motor valoran mucho; estos expositores que no fallan y los visitantes que vienen año tras año hacen grande a Alcañiz», ha destacado el alcalde, Miguel Ángel Estevan. En la misma línea, la concejala de ferias, Belén Adán, ha resaltado que la ocupación hotelera y hostelera «aporta una gran dinamización económica a la ciudad», mientras que el director del certamen, Pablo Elvira, ha confirmado que el recinto suma tres ediciones consecutivas completando el 100% de su espacio disponible.

Junto a los deportivos de carreras (Ferrari, Porsche o un monoplaza Renault Martini) y grandes cabezas tractoras americanas como un camión Mack, el estand de turismo unificado de Ayuntamiento, Comarca y Diputación exhibe un peculiar Volkswagen Escarabajo tuning cedido por el alcañizano Santiago Gracia.

Octogésimo aniversario del Renault 4CV y la salvación del número '0001'

En el apartado monográfico, la feria rinde tributo a los 80 años del diseño clandestino en 1946 del Renault 4CV ('4-4'). Enrique Martí, presidente del Club Español de Amigos del Renault 4CV, repasa la muestra compuesta por cuatro unidades (primera serie, descapotable con matrícula de Zaragoza, modelo del 58 y un proyecto en estado original) y rememora la salvación del chasis número 0001 fabricado en Valladolid, rescatado del desguace a punto de ser prensado gracias al club y un mecenas, conservado hoy en el Museo de la Ciencia de Valladolid.

Muestras del Renault 4CV en Autoclassic y que cumple 80 años desde su presentación en París./ L.O

Homenaje al periodismo especializado

El momento institucional de la jornada dominical ha sido el reconocimiento otorgado a las 12.00 al periodista Ignacio Sáenz de Cámara ('Nacho') con motivo de su jubilación. La organización ha distinguido su trayectoria ligada a la feria desde la helada edición inaugural de 1994, cuando acudió en un Alfa Romeo Q4 bajo la nieve. Sáenz agradeció el gesto con sorpresa y manifestó su deseo de realizar próximamente un reportaje en profundidad sobre las furgonetas DKW fabricadas en Vitoria desde 1950.

AutoClassic mantendrá abiertas sus puertas hasta las 15.00 de este lunes 2 de noviembre.