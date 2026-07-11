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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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11 JUL 2026|

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Declarado un incendio forestal en Cañizar del Olivar

En la zona trabajan medios terrestres y aéreos del Gobierno de Aragón y del Ministerio

Zona en la que se ha declarado el incendio forestal. / L.C
Zona en la que se ha declarado el incendio forestal. / L.C

La COMARCA11 07 2026

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ActualidadSucesos

El fuego no da tregua en la comunidad y, tras Tamarite, Leciñena y Castillonroy, entre otros además de los ya sufridos en territorio bajoaragonés, ahora el despliegue de medios se centra en Cuencas Mineras, más concretamente en un área forestal de Cañizar del Olivar. El incendio está activo desde esta mañana y allí permanece un efectivo compuesto por medios terrestres y áreos del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España.

En el terreno se encuentran 3 cuadrillas helitransportadas y 3 helicópteros ligeros: Lima 4 (Brea de Aragón), Lima 5 (Calamocha) y Lima 6 (Alcorisa), además del helicóptero de coordinación (H0); todos ellos del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón. El Ministerio de Transición Ecológica ha desplazado al helicóptero de Plasencia del Monte.

De momento, no ha trascendido la superficie afectada.

(Información en ampliación.)

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