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06 NOV 2026|

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La plataforma 11-N llama a Alcañiz a movilizarse en la huelga general: «Hay que salir a la calle»

Sindicatos, colectivos sociales y partidos políticos unen fuerzas para reclamar viviendas asequibles, salarios dignos y mejores servicios públicos

Integrantes de la plataforma en una mesa informativa en Alcañiz./ M.M.R.
Integrantes de la plataforma en una mesa informativa en Alcañiz./ M.M.R.

Marina Monreal06 11 2026

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Alcañiz

ActualidadPolítica

La Plataforma 11 de Noviembre de Alcañiz ha convocado una manifestación el próximo miércoles, coincidiendo con la huelga general del 11N, para reclamar el acceso a una vivienda digna, mejores salarios y pensiones y el fortalecimiento de los servicios públicos. La movilización, prevista a las 19.00, cuenta con el respaldo de diferentes sindicatos, colectivos sociales y formaciones políticas del Bajo Aragón. La marcha comenzará en la plaza Joaquín Costa y concluirá en la Plaza de España con la lectura de un manifiesto.

La portavoz de la plataforma, Lourdes Miguel, explicó que la iniciativa surgió de una reunión impulsada por el colectivo Stop Desahucios, en la que participaron representantes sindicales y ciudadanos a título individual. «La gente tiene que movilizarse y luchar por sus derechos», defendió Miguel, quien denunció que el encarecimiento de los alquileres y de los productos básicos impide a muchas familias desarrollar un proyecto de vida.

Bajo el lema «Casas para vivir, no para especular», la plataforma reclama frenar la especulación inmobiliaria, controlar los alquileres y ampliar el parque público de vivienda. También exige medidas contra los desahucios de familias vulnerables, salarios y pensiones dignos y la derogación de las reformas laborales que recortan derechos.

Un problema que también afecta al medio rural

La secretaria comarcal de UGT en Alcañiz, Ana Belén Andreu, advirtió de que la problemática de la vivienda también está presente en la capital bajoaragonesa. «Aquí en Alcañiz hay sitios donde hay gente que está alquilando habitaciones para poder vivir porque no encuentran pisos asequibles», señaló. Asimismo, pidió incrementar los salarios ante la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Pedro Romero, lamentó que «trabajar ocho horas no te garantiza llegar a fin de mes» y destacó la unión alcanzada entre organizaciones y ciudadanos. CGT también confirmó su participación en la movilización.

El respaldo político incluye a Izquierda Unida, Podemos y Teruel Existe. Desde IU anunciaron la presentación de una moción en el pleno municipal del lunes 9 de noviembre para solicitar el apoyo del Ayuntamiento a la huelga. Daniel Sancho Vargas, de Teruel Existe, recordó que las dificultades para acceder a una vivienda «también las sufrimos aquí en el territorio rural».

La plataforma lleva días repartiendo octavillas e informando a la ciudadanía para fomentar la participación. Además del paro laboral, los convocantes animan a secundar una huelga de consumo, evitando las compras durante la jornada. El objetivo es trasladar a la calle unas reivindicaciones que, insisten, afectan al conjunto de la población.

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