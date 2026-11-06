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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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06 NOV 2026|

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El Aeropuerto de Zaragoza duplicará sus destinos en 2027: estas son las nuevas rutas para disfrutar a partir de abril

Se podrá volar a 11 países, frente a los 6 actuales, con una oferta de vuelos un 55% mayor

Menorca será uno de los destinos que ofrecerá el Aeropuerto de Zaragoza. / L.C
Menorca será uno de los destinos que ofrecerá el Aeropuerto de Zaragoza. / L.C

La COMARCA06 11 2026

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ActualidadTurismo

El Aeropuerto de Zaragoza ampliará sus conexiones aéreas a partir de abril de 2027 con nuevos destinos nacionales e internacionales. Alicante, Santiago de Compostela, Málaga, Ibiza, Tenerife Norte, Gran Canaria y Menorca figuran entre las rutas nacionales incluidas en la primera licitación de acciones de promoción turística impulsada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

En el ámbito internacional, las conexiones contempladas son Düsseldorf, Bratislava, Oporto, Cracovia, Bruselas, Budapest, Bérgamo, Milán, Roma, Marrakech, Londres, Bucarest y Cluj-Napoca. La ampliación permitirá reforzar la conectividad de Aragón con diferentes ciudades europeas y del norte de África, además de facilitar los desplazamientos turísticos y profesionales.

Con esta operación, el Aeropuerto de Zaragoza pasará de 11 a 21 destinos repartidos en 11 países, frente a los seis actuales. La nueva programación está prevista para la temporada de verano, comprendida entre abril y septiembre de 2027.

El Aeropuerto de Zaragoza aumentará un 55% sus vuelos

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, presentaron los resultados de la primera licitación de acciones de promoción turística. De los 29 lotes ofertados, 19 han recibido propuestas por parte de compañías aéreas.

La ampliación supondrá también un importante incremento de la actividad aeroportuaria. Según las previsiones del Ejecutivo autonómico, el Aeropuerto de Zaragoza podría superar el millón de viajeros anuales, frente a los 675.000 actuales, lo que representaría un crecimiento cercano al 50%.

Asimismo, la oferta pasará de los 3.900 a los 6.000 vuelos anuales, un incremento del 55%, que permitirá reforzar el papel de la infraestructura como puerta de entrada y salida de viajeros en Aragón.

Diez rutas quedan pendientes de una segunda negociación

Pese a los resultados de la convocatoria, diez de los 29 lotes licitados han quedado desiertos. Entre ellos figuran destinos como París, Venecia, Varsovia, Praga y Manchester, además de otras conexiones previstas con ciudades italianas y suizas.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza mantienen conversaciones con distintas compañías aéreas para tratar de incorporar nuevas rutas y recuperar algunas de las conexiones que no han recibido ofertas.

El consejero Octavio López ha anunciado que el Ejecutivo autonómico abrirá una segunda ronda mediante un procedimiento negociado directamente con las aerolíneas y que posteriormente pondrá en marcha una nueva licitación para ampliar los destinos estratégicos del aeropuerto.

El objetivo de ambas administraciones es consolidar el Aeropuerto de Zaragoza como una infraestructura estratégica para el turismo, la actividad empresarial y la proyección exterior de Aragón, al tiempo que se amplían las alternativas de viaje para los ciudadanos y se potencia la llegada de visitantes a la comunidad.

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