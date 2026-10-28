La futura cooperativa de viviendas de Utrillas despierta el interés de 55 vecinos

La propuesta de vivienda cooperativa de Utrillas comienza a tomar forma tras el interés que han mostrado 55 vecinos. El alcalde, Joaquín Moreno, ha confirmado en Radio La Comarca que el siguiente paso será concretar el número de participantes, las aportaciones económicas y las características de los futuros inmuebles. La iniciativa busca dar respuesta a la falta de oferta residencial en un municipio donde, según asegura, no se construyen promociones públicas ni privadas desde hace dieciséis años.

El Consistorio ha organizado dos encuentros informativos, este jueves, dirigidos a la Asociación de Mayores de Utrillas, por un lado, y a todos los interesados en general, por otro. Ambas citas serán en el Centro Social Polivalente y arrancarán a las 19.00. Durante las reuniones se resolverán dudas y se comenzarán a establecer los plazos para incorporarse a la cooperativa.

Para la futura construcción de vivienda, el Ayuntamiento podría ceder hasta dos parcelas municipales de 2.500 y 500 metros cuadrados, ambas situadas junto a la travesía de la carretera nacional que cruza la localidad. La elección del terreno dependerá de la demanda definitiva. «Si son 10 cooperativistas, pues se harán 10 viviendas en la parcela pequeña. Si son 25, pues entendemos que acudiremos al terreno más grande», ha explicado Moreno, quien considera que sería necesario contar con al menos ocho o diez participantes para que sea viable la promoción habitacional.

Un modelo de vivienda en cesión de uso

La principal particularidad de la iniciativa es que los vecinos no adquirirían la propiedad de los pisos, sino el derecho a residir en ellos. El Ayuntamiento cedería el suelo durante un periodo aproximado de 75 años, todavía por concretar, mientras que la cooperativa construiría el edificio y mantendría su titularidad. Los socios tendrían que realizar una aportación inicial y abonar posteriormente una cuota periódica, sin posibilidad de vender ni alquilar las viviendas a terceros: «No van a tener que hipotecar como lo hace cualquier otra persona en una cooperativa en propiedad, sino se hipoteca la cooperativa». Además, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, se evitaría el beneficio de un promotor privado y podrían reducirse los gastos mediante la contratación conjunta de servicios.

Los edificios podrían tener dos o tres plantas y contarían con ascensor, eliminación de barreras arquitectónicas, aerotermia y placas solares. El Consistorio ya ha buscado un equipo de arquitectura para elaborar una memoria básica, aunque serán los futuros cooperativistas quienes decidan las dimensiones, los acabados y los costes de las viviendas. «Es a partir de la constitución de esa cooperativa en donde son los mismos vecinos los que tienen que empezar a andar solos», ha señalado Moreno.

El Ayuntamiento facilitará el suelo y los primeros trabajos técnicos, pero la organización y puesta en marcha de la entidad corresponderá a los participantes. El alcalde calcula que la construcción podría prolongarse entre dos y tres años y confía en que esta fórmula permita mejorar el acceso a la vivienda tanto de parejas jóvenes y nuevos pobladores como de personas mayores que buscan inmuebles más accesibles.