Actualizado 20:53

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

28 OCT 2026|

Actualizado 20:53

La futura cooperativa de viviendas de Utrillas despierta el interés de 55 vecinos

El Ayuntamiento celebrará este jueves dos reuniones para avanzar en la constitución de la entidad, que podría arrancar con un mínimo de ocho socios

Imagen de archivo de un grupo de jovenes en una vivienda comunitaria./ Pexels
Imagen de archivo de un grupo de jovenes en una vivienda comunitaria./ Pexels

Lidia OlivaresSofía Fondevilla28 10 2026

Comentar

Utrillas

ActualidadInfraestructuras

La propuesta de vivienda cooperativa de Utrillas comienza a tomar forma tras el interés que han mostrado 55 vecinos. El alcalde, Joaquín Moreno, ha confirmado en Radio La Comarca que el siguiente paso será concretar el número de participantes, las aportaciones económicas y las características de los futuros inmuebles. La iniciativa busca dar respuesta a la falta de oferta residencial en un municipio donde, según asegura, no se construyen promociones públicas ni privadas desde hace dieciséis años.

El Consistorio ha organizado dos encuentros informativos, este jueves, dirigidos a la Asociación de Mayores de Utrillas, por un lado, y a todos los interesados en general, por otro. Ambas citas serán en el Centro Social Polivalente y arrancarán a las 19.00. Durante las reuniones se resolverán dudas y se comenzarán a establecer los plazos para incorporarse a la cooperativa.

Para la futura construcción de vivienda, el Ayuntamiento podría ceder hasta dos parcelas municipales de 2.500 y 500 metros cuadrados, ambas situadas junto a la travesía de la carretera nacional que cruza la localidad. La elección del terreno dependerá de la demanda definitiva. «Si son 10 cooperativistas, pues se harán 10 viviendas en la parcela pequeña. Si son 25, pues entendemos que acudiremos al terreno más grande», ha explicado Moreno, quien considera que sería necesario contar con al menos ocho o diez participantes para que sea viable la promoción habitacional.

Un modelo de vivienda en cesión de uso

La principal particularidad de la iniciativa es que los vecinos no adquirirían la propiedad de los pisos, sino el derecho a residir en ellos. El Ayuntamiento cedería el suelo durante un periodo aproximado de 75 años, todavía por concretar, mientras que la cooperativa construiría el edificio y mantendría su titularidad. Los socios tendrían que realizar una aportación inicial y abonar posteriormente una cuota periódica, sin posibilidad de vender ni alquilar las viviendas a terceros: «No van a tener que hipotecar como lo hace cualquier otra persona en una cooperativa en propiedad, sino se hipoteca la cooperativa». Además, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, se evitaría el beneficio de un promotor privado y podrían reducirse los gastos mediante la contratación conjunta de servicios.

Los edificios podrían tener dos o tres plantas y contarían con ascensor, eliminación de barreras arquitectónicas, aerotermia y placas solares. El Consistorio ya ha buscado un equipo de arquitectura para elaborar una memoria básica, aunque serán los futuros cooperativistas quienes decidan las dimensiones, los acabados y los costes de las viviendas. «Es a partir de la constitución de esa cooperativa en donde son los mismos vecinos los que tienen que empezar a andar solos», ha señalado Moreno.

El Ayuntamiento facilitará el suelo y los primeros trabajos técnicos, pero la organización y puesta en marcha de la entidad corresponderá a los participantes. El alcalde calcula que la construcción podría prolongarse entre dos y tres años y confía en que esta fórmula permita mejorar el acceso a la vivienda tanto de parejas jóvenes y nuevos pobladores como de personas mayores que buscan inmuebles más accesibles.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

18 pueblos del Bajo Aragón Histórico proyectan nuevas viviendas y espacios públicos con las ayudas para derribos

Los 18 municipios destinarán los fondos a eliminar edificios en ruinas y reducir riesgos con proyectos que incluyen vivienda social, alojamientos, aparcamientos y ampliaciones de calles y plazas

1

18 pueblos del Bajo Aragón Histórico proyectan nuevas viviendas y espacios públicos con las ayudas para derribos

Cuencas Mineras estudia crear un organismo para gestionar y conservar su patrimonio minero

El proyecto propone coordinar a ayuntamientos y administraciones para mantener las instalaciones mineras recuperadas y aprovechar su potencial turístico junto a la Vía Verde

6

Cuencas Mineras estudia crear un organismo para gestionar y conservar su patrimonio minero

Escucha construye su tercer bungaló turístico y prevé llegar a seis alojamientos

El Ayuntamiento ha invertido alrededor de 60.000 euros con el objetivo de facilitar las pernoctaciones y alargar las estancias de los visitantes

3

Escucha construye su tercer bungaló turístico y prevé llegar a seis alojamientos

Los alcaldes de Viento Alto celebran el fallo del Supremo y exigen desbloquear las obras del Clúster Maestrazgo: «Por fin se ha hecho justicia»

La asociación recuerda que el impacto económico es vital para garantizar la superviviencia de la comarca. La Plataforma a Favor de los Paisajes advierte de que quedan cuatro recursos pendientes...

Comentar

Los alcaldes de Viento Alto celebran el fallo del Supremo y exigen desbloquear las obras del Clúster Maestrazgo: «Por fin se ha hecho justicia»

PP y PAR firman el acuerdo para concurrir juntos al 29-N y anticipan «un marco político más amplio»

El PAR renuncia a presentar candidaturas propias y apoyará al PP, que incorpora a tres aragonesistas en sus listas, en un pacto que ambas formaciones plantean como primer paso hacia...

Comentar

PP y PAR firman el acuerdo para concurrir juntos al 29-N y anticipan «un marco político más amplio»

Germán Sanz será el único candidato de Vox al Senado en la provincia de Zaragoza

El partido cumple con su pacto con el PP y solo presenta un candidato en la circunscripción. En Teruel la lista se compone de Bárbara Alastuey, Joaquín Buj y Verónica...

Comentar

Germán Sanz será el único candidato de Vox al Senado en la provincia de Zaragoza
Periódico del Bajo Aragón Histórico