El deporte de naturaleza se exhibe en Peñarroya con una masiva participación en la VI Tastavins Trail

El espectáculo deportivo y la resistencia física han sido los protagonistas en Peñarroya de Tastavins. Más de 460 corredores han participado en la VI Tastavins Trail que la localidad matarrañense ha acogido durante la jornada del sábado. Junto a los corredores, decenas de senderistas, aficionados y acompañantes de los participantes han sumado cientos de visitantes que no han querido perderse la prueba deportiva reina en el territorio.

El vencedor absoluto de la prueba ha sido el corredor zaragozano Abraham Blánquez quien se ha impuesto en la 24 K, seguido de Javier Fernández y Oriol Valverde. «Quiero destacar la excelente organización de esta prueba. Lo hemos pasado muy bien, el recorrido ha sido espectacular y en mi caso no puedo estar ahora más contento», ha explicado Blánquez. La corredora de Monroyo y del Matarraña Team, Marina Albesa, se ha impuesto como vencedora en la categoría femenina de la 24 K seguida por Laura Pérez y Marta Ferrer. No ha sido el único triunfo de los corredores locales. Xavier Cortés, Carlos Jávega y Héctor Ráfales han copado el podio en la 17 K. «Hemos podido disfrutar de la carrera junto con otros compañeros del club y hemos entrado los tres en meta, así que no podemos estar más contentos», ha explicado Jávega.

Gemma Colomé, María Pilar Prades y Vico Ilda han completado el podio femenino en la 17 K. La normalización de las temperaturas, tras los valores estivales de días anteriores, y el cierzo que en algunos momentos ha soplado de forma moderada no han condicionado la carrera. Muchos de los participantes incluso han agradecido la bajada de temperaturas por lo que el cambio meteorológico no ha sido un handicap. El evento central se ha enmarcado en todo un fin de semana dedicado a los deportes de naturaleza. El pabellón polideportivo ha acogido diferentes stands y charlas. «Tenemos un paisaje inigualable, unas montañas y paisajes que son espectaculares y todo ello nos lo transmiten los corredores que vienen de muchas comunidades autonómas. Estamos muy contentos por la alta participación», explica Ricardo Blanch, alcalde de Peñarroya de Tastavins. También han sido protagonistas los perniles de Jamones Peñarroya, uno de los patrocinadores de la prueba. Varios jamones se han dispuesto en los puntos más altos del recorrido con el objetivo de que los primeros en llegar se hiciesen con uno de los ejemplares.

Asimismo, el pabellón y la plaza de España han acogido diferentes charlas y exhibiciones. Claudia Puyo fue la encargada el viernes de ofrecer una charla sobre nutrición deportiva. Hubo además un taller de tirolina y rapel a cargo de Aitor Rodríguez. El Club Tiro con Arco del Matarraña ha llevado a cabo un taller para los más pequeños. También el trial ha sido protagonista con una exhibición Trialshows a cargo de Marcel Justribo y Jordi Pascuet. Asimismo, la jornada ha finalizado con música a cargo de Dj Alin. Durante la jornada del domingo serán protagonistas varias salidas promocionales de rutas BTT en el circuito Peñarroya 1300.

*Resultados pendientes de actualización