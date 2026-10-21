El triatleta Izan Edo, candidato al Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2026

El jarquino Izan Edo figura entre los candidatos al Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2026, una iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Girona junto a la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (CUFADE). El reconocimiento busca distinguir a jóvenes menores de 23 años que, además de sus resultados competitivos, destacan por representar valores como el esfuerzo, la integridad, el compromiso y el liderazgo.

Edo forma parte de una lista de 38 aspirantes, repartidos a partes iguales entre las categorías masculina y femenina, que reúne a deportistas de las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. En total, las candidaturas abarcan 27 disciplinas deportivas diferentes, en una convocatoria que pretende poner en valor el papel del deporte como herramienta de transformación social y como escuela de valores.

La Fundación Princesa de Girona ha presentado a los candidatos de esta segunda edición a través de sus redes sociales, destacando especialmente las historias de superación, la manera de afrontar las derrotas y la implicación social de los jóvenes deportistas. El objetivo es reconocer a quienes, más allá de los resultados, pueden convertirse en referentes para las nuevas generaciones.

Un referente del triatlón con resultados internacionales

El triatleta jarquino Izan Edo ha firmado una destacada temporada 2026 en el panorama internacional. Entre sus resultados sobresalen el 13º puesto en las Series Mundiales de Yokohama, el 19º en Londres y el 14º en Weihai (China), además de una séptima posición en el Campeonato de Europa absoluto.

A estos resultados se suma la medalla de bronce mundial en el relevo mixto júnior y sub-23 con España, conseguida en las finales disputadas en Pontevedra en septiembre. Estos logros deportivos refuerzan la candidatura de Edo a un galardón que va más allá de lo deportivo.

Una candidatura que pone el foco en los valores

El galardón reconoce a deportistas de entre 16 y 23 años que sobresalen tanto por sus méritos deportivos como por sus cualidades humanas. La iniciativa busca premiar a quienes contribuyen al bienestar común y promueven una sociedad más justa, inclusiva y solidaria a través de su comportamiento dentro y fuera de la competición.

La presencia de Izan Edo entre los candidatos sitúa al deportista de Jarque de la Val en una convocatoria de ámbito estatal que reúne perfiles de renombre de distintas disciplinas y procedencias como Máximo Quiles, José Antonio Rueda o Álex Huguet. La selección de los finalistas determinará si el jarquino continúa adelante en el proceso para optar a uno de los reconocimientos de esta edición.

Seis finalistas, el próximo 5 de noviembre

El proceso de selección continuará el próximo 5 de noviembre, cuando el Comité de Valores del galardón se reúna en el Consejo Superior de Deportes, en Madrid, para elegir a los seis finalistas: tres mujeres y tres hombres. Los seleccionados optarán a las distinciones de oro, plata y bronce en sus respectivas categorías. La entrega de los premios está prevista en Girona durante la primera quincena de diciembre.

La convocatoria contempla, por tanto, seis reconocimientos en total, tres por categoría, con los que la organización quiere dar visibilidad a deportistas jóvenes que combinan su trayectoria competitiva con una forma ejemplar de entender el deporte.