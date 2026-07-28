La Península Ibérica no presencia un eclipse solar total desde 1912, hace ya más de un siglo. Desde entonces, el único precedente en territorio español fue el eclipse de 1959, visible exclusivamente desde las Islas Canarias. La fecha del eclipse será el 12 de agosto de 2026, cuando España volverá a convertirse en escenario de este excepcional acontecimiento astronómico.

De tipo total, la silueta de la Luna ocultará completamente el disco del Sol, por lo que únicamente la corona de este será observable. El eclipse tendrá una duración aproximada de 4 horas y media, aunque el ocultamiento total se prolongará durante unos pocos segundos, dependiendo de la ubicación. La franja de oscuridad total cruzará España desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, siendo Galicia la primera región en recibirlo.

La relevancia de este acontecimiento sitúa al país en el centro de las miradas internacionales ya que supone de igual manera el inicio de una insólita tríada, y es que España encadenará tres eclipses en años consecutivos: Dos totales (agosto de 2026, y agosto de 2027) y uno anular (enero de 2028).

Horarios del eclipse: variaciones entre el este y el oeste de la Península

Las fases parciales del eclipse comenzarán en territorio español aproximadamente a las 17.30, en horario oficial peninsular. El momento cumbre se producirá al atardecer; aproximadamente a las 20.30, y será una hora más tarde cuando el evento concluirá definitivamente; sobre las 21.30.



Sin embargo, conviene resaltar que, en muchas ciudades del este y sur del país, la puesta de sol se producirá antes de que haya terminado la fase parcial.

Los tiempos exactos varían dependiendo de la ciudad porque la sombra proyectada por la Luna cruza la geografía española de oeste a este.

Comunidades con mejor visibilidad para el eclipse: la franja de totalidad

Para observar el eclipse solar en todo su esplendor, la ubicación será el factor más determinante.

La espectacular franja de totalidad cruzará la Península de noroeste a sureste, y serán Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, las comunidades que tendrán el privilegio de presenciar el eclipse en su totalidad.



Toda la mitad sur de España y las regiones situadas fuera de esta banda transversal solo verán el eclipse de forma parcial. En estas zonas, la Luna nunca llegará a tapar por completo el disco solar.

Todo lo que debes saber para observar un eclipse solar con seguridad

Para disfrutar de un eclipse solar es imprescindible seguir una serie de recomendaciones de seguridad, especialmente durante las fases parciales del fenómeno. La observación directa del Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la visión, por lo que será obligatorio utilizar gafas homologadas para eclipses y evitar métodos caseros como radiografías o cristales tintados. Además, quienes utilicen telescopios, cámaras o prismáticos deberán contar con filtros solares específicos para evitar riesgos.

La planificación previa, la elección de un lugar adecuado y el uso del material correcto serán claves para contemplar este fenómeno astronómico de forma segura y aprovechar al máximo una experiencia única.

El eclipse de 2026 marcará el inicio de una etapa excepcional para la astronomía en España. A este fenómeno le seguirán un nuevo eclipse total en 2027 y un eclipse anular en 2028, configurando una sucesión de eventos que convertirá al país en uno de los mejores lugares del mundo para observar el Sol durante tres veranos consecutivos.