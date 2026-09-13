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13 SEP 2026|

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La ruta del aceite del Bajo Martín incluirá la recreación de una prensa de viga

Albalate del Arzobispo será punto de partida de un itinerario impulsado por la Comarca del Bajo Martín que abarca seis pueblos. Se instalarán paneles y se implicará a productores y agentes de turismo

Uno de los molinos de aceite que se conservan en Albalate. / Javier Sánchez
Uno de los molinos de aceite que se conservan en Albalate. / Javier Sánchez

Beatriz Severino13 09 2026

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El proyecto ‘Entre olivos y almazaras’ del Bajo Martín comienza a definir sobre el terreno la ruta a seguir y que ofrecer a vecinos y visitantes. El proyecto quiere valorizar el patrimonio en torno al aceite del territorio a iniciativa de la Comarca del Bajo Martín.

Tras el inventario que ha llevado a cabo Javier Sánchez con la ayuda y aportación vecinal y de otros expertos, ahora el proyecto comenzará a materializarse. Se ha adjudicado la señalización de todos los puntos de interés, que estarán indicados con atriles interpretativos. El inicio de la ruta en el Molino de la Sociedad en Albalate contará, además, con un panel explicativo de toda la ruta y el proyecto.

En Albalate también se instalará la recreación de una de las prensas de viga y quintal del monumental Molino de la Sociedad. Esta acción constituye el principal hito visual y patrimonial del proyecto. Con sus 12 metros de longitud «invitará a la toma de fotografías», y transformará un espacio público en un museo vivo al aire libre para comprender el proceso de extracción original. La recreación evocará de «forma fidedigna» la tecnología oleícola tradicional del siglo XVI en la comarca.

El proyecto contempla también actuaciones agrícolas, y la recuperación y adecuación de accesos a los cuatro olivos monumentales de Albalate. Se realizará una poda de regeneración con profesionales certificados.

Un kit de cata para implicar a productores locales

El proyecto quiere dar a conocer el patrimonio vivo e industrial con un recorrido por olivos monumentales y almazaras, y se completa con la experiencia sensorial y gastronómica. Se busca la implicación de agentes turísticos y de los productores y que encuentren un valor añadido a su trabajo.

Se creará un kit de cata para facilitar que los profesionales realicen esta actividad, ya que a través de catas y talleres, el visitante observa y aprende, y también interactúa con el producto final. «Puede llegar a entender sus cualidades, apreciar su calidad y crear un vínculo emocional con el territorio», dicen desde la Comarca.

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