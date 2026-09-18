El reto ‘236 Pedaladas por Teruel’ recauda 10.883 euros a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

La aventura iniciada por Carlos Gómez Pina a finales de julio ha terminado con una recaudación total de 10.883 euros destinados a la lucha contra el cáncer. Este viernes se celebró el acto oficial de entrega del cheque a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel en un acto en el salón de plenos del ayuntamiento de Híjar.

En la entrega han estado presentes además de Carlos Pina, Jesús Puyol, alcalde de Híjar; y Miguel Ángel Sauras y Belén Royo, presidente y gerente respectivamente de la AECC en Teruel.

Carlos Gómez se propuso unir todos los pueblos de la provincia de Teruel a lomos de su bicleta y lo ha conseguido. Quiso hacer un reto para fomentar el deporte, para mostrar las bondades de los pueblos en cada etapa en las redes sociales, y también darle un sentido solidario. La causa fue apoyar los proyectos e investigación en cáncer y abrió una línea de donaciones a toda persona que quisiera apoyar sus pedaladas con su aportación económica.

La recaudación se ha conseguido a través de internet en Mi.Reto y a través de donaciones en persona en huchas colocadas en ayuntamientos e, incluso en su peña en las fiestas de Híjar. Parte del dinero ha llegado, además, por la venta de camisetas conmemorativas del reto.