Azcón presenta unas cuentas récord de 9.594,7 millones para 2027: «Es un presupuesto a la altura de los aragoneses»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado este miércoles su Proyecto de Ley de El Gobierno de Aragón ha presentado el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, que alcanza los 9.594,7 millones de euros, la cifra «más alta de su historia». Las cuentas aumentan en 1.048,4 millones, un 12,3%, respecto a los últimos presupuestos aprobados, correspondientes a 2024.

Según ha apuntado el propio presidente, Jorge Azcón, las prioridades son mejorar los servicios públicos, impulsar las inversiones en el territorio y seguir reduciendo impuestos. Para ello, el techo de gasto asciende a 8.398,1 millones de euros, un 11,6% más que en 2024. Así, todas las consejerías tendrán más presupuesto, a excepción de Economía y Medio Ambiente, afectadas por la desaparición de los fondos europeos.

"Son unos presupuestos a la altura de los aragoneses y los mejores en la historia de la comunidad. Y esto, más que una opinión, es una realidad sustentada por muchos motivos, sobre todo porque ningún Gobierno de Aragón ha destinado jamás tantos recursos a impulsar medidas e iniciativas que mejoren la vida de los aragoneses y las condiciones del territorio", ha destacado Azcón.

Los departamentos dispondrán de 1.139 millones de euros más de recursos propios, y el 76% de ese incremento se destinará a Sanidad, Educación y Bienestar Social. “O lo que es lo mismo, 3 de cada 4 euros que incorporamos al presupuesto irán a parar a las medidas educativas, sanitarias y sociales”, ha añadido Azcón.

Reducciones fiscales

El proyecto contempla una reducción de 0,25 puntos porcentuales en los tipos autonómicos del IRPF para los tramos inferiores a 52.500 euros. La rebaja se aplicará en la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2027. También amplía la bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones al Grupo II y prevé la equiparación a este grupo de los tutores o curadores de personas con discapacidad con un parentesco más alejado.

Las familias numerosas contarán con deducciones autonómicas en el IRPF de 300 euros para la categoría general y 600 euros para la especial. A ellas se suman las deducciones por nacimiento o adopción, que oscilarán entre los 1.000 y los 5.000 euros en función del número de hijos y de la existencia de discapacidad, y aumentarán un 20% para las familias residentes en el medio rural. Las medidas fiscales incluyen asimismo una reducción del 80% de las tasas por licencias y permisos de caza y pesca y por servicios facultativos agronómicos.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha abierto la presentación con una explicación detallada de las principales áreas y ha destacado que este presupuesto "demuestra que es posible contar con más recursos, invertir más y, al mismo tiempo, seguir bajando los impuestos a los aragoneses". Así, aunque la recaudación de impuestos se reduce, crecen las aportaciones por la llegada de proyectos empresariales millonarios y las transferencias del sistema de financiación autonómica, entre otros.

Más recursos para sanidad, educación y dependencia

El Departamento de Sanidad contará con 3.162 millones de euros de recursos propios, 415 más que en 2024, un aumento del 15%. El proyecto destina 58 millones a nuevas infraestructuras, entre ellas el nuevo Hospital Royo Villanova, las Urgencias del Hospital de Calatayud y varios centros de salud. También recoge 36 millones para tecnología sanitaria y 23 millones para salud mental.

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades dispondrá de 1.866 millones de euros de recursos propios, 361 millones más, lo que supone un incremento del 24%. Entre las actuaciones destacan los 15 millones del programa ‘Aulas que respiran’, destinado a mejorar el confort térmico de los centros educativos; los 39 millones para comedores escolares y los 26,5 millones para transporte escolar. Las cuentas también recogen la implantación completa de las 23 horas lectivas y del complemento de tutoría, así como una subida salarial del 7,75% para el profesorado. Además, destinan 17,5 millones a investigación e infraestructuras universitarias.

En el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, los recursos propios aumentan en 90 millones, un 20%. El presupuesto destina 145 millones a prestaciones de dependencia y aumenta en 80 millones los recursos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. El refuerzo permitirá seguir reduciendo la lista de espera de valoración, mejorar las prestaciones para las personas dependientes y finalizar las obras del complejo residencial de Valdefierro.

Todas las medidas sociales que se plantean estarán regidas por el principio de prioridad nacional impuesto por Vox en todos sus pactos de gobierno. Así, el vicepresidente Alejandro Nolasco ha destacado que este criterio es "inexcusable, porque es de justicia social, de justicia democrática y de absoluto sentido común". "Ante recursos que son escasos, la prioridad debe ser para los nuestros, quienes tienen arraigo y compromiso con nuestro país, y contribuyen y han contribuido con su esfuerzo a que nuestro país prospere", ha agregado. Para conseguirlo, se exigirán, de forma general, cuatro años de residencia fiscal en España para poder acceder a las ayudas públicas.

Vivienda, actividad económica y cohesión territorial

El Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial contará con 107 millones más de recursos propios, un aumento del 45%. Las cuentas destinan 52 millones a políticas de vivienda, 159 millones a carreteras y 20 millones al nuevo mapa concesional de transporte de viajeros.

En el Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, el proyecto recoge 17,5 millones para el desarrollo del Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, 5 millones para consolidar el programa ‘Volveremos’ y un fondo de 10 millones para empresas emergentes. También contempla la puesta en marcha del Plan Industrial de Aragón y nuevas ayudas a la innovación, la digitalización y la internacionalización de las empresas.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación destinará 13 millones a seguros agrarios, 7,7 millones a la incorporación de jóvenes agricultores y otros 8 millones al plan de competitividad del sector agroalimentario. Las cuentas incluyen, además, 5 millones para la creación de regadíos y nuevas actuaciones para reforzar la sanidad animal.

Más medios para emergencias

El Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública destinará 10,3 millones de euros al Plan de Infraestructuras de Protección Civil y 4,6 millones a mejorar la red de emergencias. Las cuentas permitirán avanzar en la puesta en marcha del Centro de Emergencias Aragón, el Consorcio de Bomberos y la futura Agencia de Emergencias, además de continuar el despliegue de las helisuperficies 24 horas, desarrollar nuevos anillos de prevención y poner en marcha MeteoAr, la unidad propia de predicción meteorológica.

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo contará con 51 millones para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios, que incorporará más personal y nuevas bases forestales. El presupuesto contempla también actuaciones de gestión de los montes, restauración de las zonas afectadas por los incendios, inversiones en depuración y ciclo del agua y la promoción de nuevos productos turísticos.

El Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte impulsará la apertura del Centro Goya, la reforma del Palacio de los Luna, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la mejora de la justicia gratuita y los medios judiciales. Cultura y Patrimonio dispondrán de 35 millones, un 25% más. El presupuesto del área de deporte crecerá un 23% e incorporará un nuevo Plan de Impulso al Deporte Aragonés.

Chunta Aragonesista habla de un «modelo de privatización»

Chunta Aragonesista (CHA) ha sido la primera formación en reaccionar a los presupuestos. Considera que la propuesta de PP y Vox consolida un modelo basado en la privatización de servicios públicos, los beneficios fiscales para los patrimonios más elevados y la falta de cohesión territorial.

La portavoz adjunta de CHA, Verónica Villagrasa, ha denunciado que el Gobierno de Jorge Azcón acumula tres años sin presentar las cuentas en tiempo y forma, lo que, a su juicio, dificulta la planificación de los servicios públicos y la atención a las necesidades ciudadanas. Entre las principales críticas, CHA cuestiona la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y las nuevas rebajas fiscales, que considera regresivas. También rechaza que las deducciones por nacimiento o adopción sean suficientes para fomentar la natalidad y reclama medidas de conciliación y servicios públicos de calidad.

En sanidad y educación, la formación denuncia las externalizaciones y el favorecimiento de la enseñanza concertada, mientras exige más profesionales, mejores infraestructuras y recursos para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en el medio rural. CHA también reclama políticas de vivienda pública y alquiler asequible, mayor financiación para servicios sociales y protección de menores, así como inversiones en carreteras, transporte y comunicaciones rurales.

En materia económica, defiende el empleo estable, las pequeñas empresas, el comercio local y las explotaciones agrarias familiares frente a los intereses de grandes multinacionales y fondos de inversión. Asimismo, cuestiona el impacto ambiental y territorial de los grandes proyectos energéticos e industriales.

Villagrasa concluye que Aragón necesita unos presupuestos que redistribuyan la riqueza, refuercen los servicios públicos y garanticen un desarrollo equilibrado del territorio, en lugar de favorecer, según denuncia, a quienes disponen de mayor capacidad económica.