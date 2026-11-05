Aragón Business Summit 2026: cómo convertir el talento de los equipos en crecimiento empresarial

El crecimiento de las empresas está ligado a su capacidad para aprovechar el talento de sus equipos y convertirlo en resultados. En un entorno marcado por la transformación tecnológica y la competencia global, el reto está en conectar ese conocimiento con los objetivos del negocio. Desarrollar las capacidades de los equipos y conseguir que trabajen en una misma dirección es una de las claves para mejorar la competitividad y afrontar nuevos desafíos.

Este será el punto de partida de Aragón Business Summit 2026, que se celebrará el 17 de noviembre en el World Trade Center de Zaragoza. Organizado por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el encuentro reunirá al sector empresarial bajo el lema "Talento, pieza clave para el crecimiento de las empresas". Su programa combinará experiencias y herramientas prácticas para abordar el papel del liderazgo, los equipos y la innovación en el crecimiento empresarial.

Este año, el encuentro cuenta con ocho embajadores de distintos sectores que aportan su experiencia y su visión sobre los retos de las empresas aragonesas. Entre ellos se encuentra Daniel Álvarez, presidente del Clúster de la Salud de Aragón (Arahealth), que define el talento como "el acelerador que nos va a permitir conseguir ventajas competitivas y crecer". Desde el sector de la salud, defiende conectar el conocimiento con las necesidades de las empresas y reforzar las alianzas para convertirlo en resultados.

Por su parte, Cristina Gallart Saura, presidenta ejecutiva de Fribin Foods y también embajadora de esta edición, pone el acento en cómo aprovechar las distintas capacidades de los equipos: "Gestionar la diversidad supone gestionar las distintas formas de hacer dentro de un equipo: su experiencia, sus opiniones, su forma de enfrentarse a los problemas". El objetivo, explica, es conseguir que esas capacidades estén alineadas y avancen en una misma dirección.

El talento dentro de la estrategia empresarial

El enfoque de Aragón Business Summit conecta con el Modelo de Gestión para la Competitividad y la Innovación en la Empresa, desarrollado por el IAF y presentado en la edición de 2025. Adaptado a las empresas aragonesas y especialmente a las pymes, propone una visión integral de la organización, en la que las decisiones adoptadas en un ámbito influyen también en los demás.

El modelo se articula en cuatro dimensiones: Estrategia y Gobernanza, Operaciones y Clientes, Recursos y Talento, y Transformación e Innovación. Incluye indicadores y herramientas de autodiagnóstico para analizar el funcionamiento de las empresas e identificar oportunidades de mejora.

Experiencias para mejorar la competitividad

El programa abordará estas cuestiones desde perspectivas tan distintas como la música, la tecnología y la gestión empresarial. La directora de orquesta y compositora Inma Shara protagonizará la conferencia principal sobre gestión del talento y liderazgo. Su experiencia aportará otra mirada sobre cómo coordinar capacidades diferentes para alcanzar un objetivo común.

También participará Javier Gamazo, ingeniero de NVIDIA, que utilizará el cubo de Rubik para ilustrar la relación entre las decisiones que se toman en una organización. Este rompecabezas será la imagen de la edición, como metáfora de un modelo empresarial en el que todas las piezas están conectadas.

Las experiencias empresariales tendrán su espacio en el diálogo entre Gemma Moral, socia responsable de Capital Humano de PwC España, y Esther Velasco, gerente de HRE Automation, empresa ganadora del Premio CEX 2026. Por su parte, Heidi Van Woestyne, directora de People & Culture de Sanofi Iberia, conversará con Daniel Rey, director gerente del IAF, sobre la gestión de equipos en las organizaciones.

La jornada incluirá la presentación de cuatro buenas prácticas empresariales desarrolladas en Aragón y vinculadas al modelo del IAF. El actor y humorista aragonés Rafa Maza aportará una mirada diferente sobre el talento y la gestión empresarial.

Por la mañana se celebrarán cinco talleres ejecutivos simultáneos, dirigidos a grupos reducidos, sobre ventas, finanzas, innovación abierta, geoestrategia empresarial y talento. Estarán impartidos por profesionales de Black Limba, ESADE, Ineco, AFI y Future for Work Institute.

El congreso comenzará a las 16.00 horas y concluirá con un espacio para establecer contactos entre empresas. Esa colaboración forma parte de la visión de Álvarez: "El talento también reside fuera de nuestras fronteras corporativas, lo que nos exige tender puentes y tejer alianzas allí donde se encuentre".

Gallart Saura, por su parte, defiende que las oportunidades de desarrollo lleguen también al medio rural y vincula el futuro del territorio con su capacidad para ofrecer calidad de vida. "El Aragón del futuro tiene que ser un Aragón lleno de oportunidades para todos", afirma.