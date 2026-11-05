Teruel reivindicará el futuro de sus pueblos en la nueva edición de PRESURA

La Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, PRESURA, comenzará este viernes en Burgos con una destacada representación aragonesa. Durante tres días, la Estación de la Ciencia y la Tecnología acogerá debates y experiencias sobre los principales desafíos de los pueblos, desde la despoblación hasta la gestión de los recursos naturales y el mantenimiento de los servicios básicos. La cita alcanza su décima edición y se consolida como un escaparate de iniciativas que buscan generar nuevas oportunidades en el medio rural.

A la cita acude Eva Defior, periodista y directora del Grupo de Comunicación LA COMARCA, que intervendrá mañana por la tarde, a las 17.25, en el espacio ‘Conversaciones con Roberto L.’, junto a Laura García Rojas y Antonela Brianese. Su presencia llevará al encuentro nacional la perspectiva del periodismo de proximidad y la realidad de los territorios rurales.

La provincia de Teruel también tendrá protagonismo en la jornada del sábado. Rosa María Cueva, presidenta de la Comunidad de Regantes de Montalbán, participará en la mesa ‘El oro azul de los pueblos’, dedicada a la gestión del agua, junto a expertos como Enrique Navarro, del Instituto Pirenaico de Ecología.

Por su parte, María Navarro Uriel, vicepresidenta de Luco Energía, abordará el papel de las comunidades energéticas rurales. El viernes, María Parrilla, de la Cámara de Comercio de Teruel, presentará los multiservicios rurales como respuesta a la pérdida de servicios en los pequeños municipios. La representación aragonesa se completa con Miguel Martínez Tomey, Luis Antonio Sáez, de la Universidad de Zaragoza, y Ana Santidrián, de Biela y Tierra.

Todos ellos contribuirán a un encuentro que busca impulsar soluciones para garantizar el futuro de los pueblos. Se trata de una cita que se ha consolidado en el mapa de la despoblación y el medio rural.