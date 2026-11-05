Vox denuncia el «fraude» de Teruel Existe por «condenar a la provincia en el momento en que hicieron presidente a Pedro Sánchez»

El candidato de VOX al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, ha manifestado este jueves –en el gran acto público del presidente de VOX, Santiago Abascal en el Palacio de Congresos de Teruel- que «veo aquí a una nación y a un pueblo que no sucumben ni capitulan ante Pedro Sánchez», sino que «se alzan, luchan y con Santiago Abascal al frente, alcanzarán la victoria el próximo 29 de noviembre».

Alda ha analizado que Teruel «es una provincia leal a España», y que «a cambio de su lealtad sólo ha recibido el abandono, el olvido y el desprecio». «No pedimos caridad, sino que exigimos justicia, porque Teruel se levanta con voz propia, firme y orgullosa para defender sus raíces, su patrimonio y su identidad». Ha reivindicado que «no podemos aceptar que un joven turolense tenga que marcharse de su pueblo porque no puede labrarse un futuro allí donde vivieron sus padres y murieron sus abuelos». En esta línea, ha añadido que «no podemos aceptar que una familia española se encuentre a la cola a la hora de acceder a las ayudas sociales o a la vivienda».

Alda ha denunciado que el 29 de noviembre «se enfrentan dos modelos antagónicos». Por un lado, el modelo de «prioridad nacional de VOX», y por otro «el acuerdo secreto y el chanchullo de grandes partidos nacionales y regionales». Ha incidido en que «el PAR renuncia a presentarse y pide el voto para el PP, mientras que la CHA tampoco se presenta para concentrar el voto en el PSOE». Asimismo, ha expuesto que «Teruel Existe presenta al candidato que vino de Valencia en 2019 para hacer presidente a Pedro Sánchez», de modo que «permitieron que avanzara en su propósito de destruir España y alejar a nuestra nación de su misión histórica». «No vamos a permitir que Tomás Guitarte vuelva a entregarle sus votos a Sánchez para que pacte con todos los enemigos de la patria», ha sintetizado.

El candidato de VOX por la provincia de Teruel ha ironizado con que «la lucha contra la despoblación de Pedro Sánchez en la provincia se ha limitado a llenar la calle Comadre de Teruel de menas, y en las visitas de Ábalos al Parador junto a sus sobrinas». «Pese a todo, en apenas un mes pondremos fin al abandono que padece Teruel desde hace décadas», ha expresado, poniendo el foco en que «celebramos este acto de precampaña en el mismo escenario en el que, el 12 de enero de este año, realizamos la presentación de candidatos para las elecciones autonómicas».

Precisamente, fruto de aquellas elecciones autonómicas, VOX entró en el Gobierno de Aragón con 14 diputados en las Cortes de Aragón y con Alejandro Nolasco en la vicepresidencia. Nolasco ha incidido en que desde el ejecutivo autonómico «ya hemos aplicado la prioridad nacional en las ayudas a los partos múltiples y en los proyectos en materia de familia», a la par que «muy pronto estará en la Ley de Vivienda». «Porque los recursos son finitos, y por tanto, hemos de destinarlos prioritariamente para los nuestros, para los de casa. Esto es el sentido común y Santiago Abascal también lo va a llevar al Consejo de Ministros», ha profundizado.

Siguiendo con la vivienda, Nolasco ha defendido «pasar del paro, zulo y carril bici que ofrece la izquierda, a una política que permita que los jóvenes españoles dispongan de casa, coche y trabajo». Para ello, ha puesto el foco en «la remigración, para proteger nuestras fronteras, proteger a nuestra gente» y ha calificado de «un hecho que la inmigración masiva colapsa los servicios públicos y el mercado de la vivienda». «En los últimos 5 años, han entrado en España 5 millones de personas, mientras que apenas se han construido 500.000 viviendas», ha lamentado.

Igualmente, Nolasco ha reivindicado que «VOX en el Gobierno de Aragón ha incrementado a un récord de 145 millones € la inversión en la atención de las prestaciones de dependencia» en el próximo Presupuesto y «hemos sacado adelante las ayudas para los enfermos de ELA, tanto en residencias como en domicilios, que estaban excluidos en la ley nacional». Asimismo, ha vaticinado que «faltan 24 días para echar al tirano de la Moncloa».

Nolasco ha cargado también contra «el fraude» de Teruel Existe, porque «fueron los que elevaron a la Moncloa a Pedro Sánchez». Como consecuencia, ha analizado que «esto ha conllevado que destrozan nuestro paisaje para llenarlo de placas y molinos, nos dejan sin el Corredor Cantábrico Mediterráneo de doble vía y electrificado, nos cierran la central térmica de Andorra y nos dejan sin las autovías». «Todo ello, consecuencia del apoyo de Teruel Existe a Sánchez», ha exclamado.