El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Teruel (DPT) reclamará al Gobierno de Aragón que concrete las actuaciones y los recursos económicos necesarios para crear anillos de protección frente a incendios forestales alrededor de los municipios turolenses. Lo hará mediante una propuesta de resolución que se debatirá en el pleno ordinario de este miércoles, con la que pretende impulsar el desarrollo del protocolo suscrito entre ambas administraciones el pasado mes de marzo.

Los socialistas consideran necesario que aquel compromiso se traduzca en un convenio específico que establezca las intervenciones previstas, los municipios beneficiarios y la financiación destinada a ejecutarlas. Como referencia, señalan el acuerdo firmado en agosto entre el Ejecutivo autonómico y la Diputación Provincial de Huesca, dotado con 1,8 millones de euros para las anualidades de 2026 y 2027.

La portavoz socialista en la institución provincial, Sonia Palacio, ha lamentado que, más de medio año después de la firma del protocolo, todavía no se hayan concretado las actuaciones que se desarrollarán en la provincia de Teruel, mientras que en Huesca ya existe un convenio que contempla financiación para este mismo ejercicio. «Desgraciadamente los incendios forestales constituyen una amenaza creciente en el medio natural y en la provincia de Teruel, por sus características, se hace especialmente necesaria la labor preventiva», ha señalado Palacio. En este sentido, el PSOE reclama que el compromiso adquirido con Teruel se materialice en un instrumento que determine las actuaciones y garantice los recursos económicos necesarios para llevarlas a cabo.

Un calendario de actuaciones y criterios según el riesgo

La moción socialista también plantea que el Gobierno de Aragón establezca y comunique un calendario de ejecución en el que se identifiquen los municipios prioritarios, las intervenciones previstas y los plazos para su puesta en marcha. Asimismo, propone que la selección de las zonas en las que se actuará responda a criterios técnicos objetivos, teniendo en cuenta tanto el riesgo de incendio forestal como la vulnerabilidad de cada territorio.

Los socialistas consideran que debe prestarse especial atención a los núcleos habitados, las áreas de contacto entre las zonas urbanas y forestales y los entornos de viviendas e instalaciones, con el objetivo de reducir su exposición ante posibles incendios. Otra de las reivindicaciones incluidas en la propuesta es la incorporación del pastoreo extensivo y preventivo como herramienta complementaria para reducir la vegetación combustible en el entorno de los municipios.

El PSOE solicita al Ejecutivo autonómico que facilite estas prácticas mediante las medidas de apoyo que resulten necesarias, al considerar que pueden contribuir al mantenimiento de los espacios protegidos y a una gestión más sostenible del territorio. Los diputados socialistas advierten, además, de que la prevención no puede limitarse a la creación inicial de los anillos de protección, sino que requiere trabajos periódicos de mantenimiento y una adecuada coordinación entre las administraciones implicadas.

En este contexto, defienden que el aprovechamiento ganadero puede complementar las actuaciones forestales tradicionales y favorecer la conservación de las franjas de seguridad cuando las condiciones del terreno lo permitan. La formación insiste en la necesidad de pasar de los compromisos generales a las actuaciones concretas sobre el territorio después de los meses transcurridos desde la firma del protocolo. «Un protocolo firmado no protege por sí solo una vivienda, un monte o un pueblo: lo hacen las medidas que se ejecutan sobre el terreno y se mantienen a lo largo del tiempo», concluyen los representantes socialistas en la moción que llevarán al pleno de la Diputación.