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26 OCT 2026|

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El CEIP Virgen del Pilar de Calanda exige a la DGA cubrir la plaza de Auxiliar de Educación Especial vacante desde el comienzo del curso

La comunidad educativa no descarta movilizaciones si la administración continúa sin dar una respuesta efectiva. El llamamiento ya ha quedado desierto hasta en dos ocasiones desde agosto

Imagen de archivo. Los padres de Calanda ya se unieron a la convocatoria en 2023/. L.C.
Imagen de archivo. Los padres de Calanda ya se unieron a la convocatoria en 2023/. L.C.

La COMARCA26 10 2026

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La Asociación de Padres y Madres del Alumnado (AMPA) del CEIP Virgen del Pilar de Calanda exige al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón una solución urgente ante la falta de cobertura de la plaza de Auxiliar de Educación Especial (AEE) asignada al centro. El llamamiento ha quedado desierto dos veces desde agosto.

El AMPA plantea cubrir la plaza mediante mecanismos de adjudicación extraordinarios o de urgencia y además anuncian que no descartan movilizaciones ni medidas de presión adicionales si la Administración continúa sin dar una respuesta efectiva. El objetivo es "evitar que la burocracia paralice durante semanas la atención a los alumnos vulnerables".

Según explican, la ausencia de este personal de apoyo no es un mero trámite administrativo. "Afecta de forma directa a la integridad física, la seguridad y el bienestar básico de varios alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) escolarizados en el centro y también del resto de alumnado". Insisten en que la labor de las AEE "es imprescindible para tareas cotidianas como la higiene, la alimentación, la movilidad y la regulación conductual o postural de niños que dependen completamente de esta figura para poder acudir al colegio en condiciones dignas".

El AMPA defiende que el problema es la lentitud del sistema porque la Administración pierde semanas enteras entre un llamamiento y el siguiente. "Cuando una plaza queda desierta o no se adjudica, la burocracia dilata de nuevo la convocatoria, acumula retrasos que dejan al alumnado sin la atención necesaria durante meses". "Queremos que se agilice de inmediato los trámites y reactive la cobertura sin esperar a los plazos ordinarios. Si el procedimiento habitual ha demostrado no solventar el problema, debe revisarse y modificarse para garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad para todos".

"Nuestros hijos e hijas no pueden esperar al siguiente trámite administrativo para ver garantizados sus derechos básicos. No estamos hablando de un refuerzo académico, sino de la seguridad y el bienestar de niños que no pueden estar en el colegio de forma autónoma", declaran desde la Junta del AMPA.

Una manifestación en el CRA Olea

No es el único colegio que sufre la falta de los auxiliares en Educación Especial. La semana pasada la comunidad educativa del CRA Olea salió a la calle para reivindicar la cobertura de las dos plazas de auxiliar en Educación Especial que corresponden al centro. Lo hicieron en las puertas de las aulas de Aguaviva, Bordón, Castellote, Cuevas de Cañart, Foz – Calanda y La Ginebrosa, las seis poblaciones que componen el CRA. El lema 'Por una escuela rural inclusiva, con los recursos que nuestro alumnado necesita'.

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