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26 OCT 2026|

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Teruel Existe aprovecha el Classic Festival de Alcañiz para denunciar el bloqueo de la A-68: «Solo vienen a la provincia para hacer campaña»

La formación denuncia que la carretera lleva paralizada desde su salida del Congreso en 2023 y pide no hacer promesas vacías durante la campaña electoral

Miembros de la formación en el Bajo Aragón durante la protesta. / TE
Miembros de la formación en el Bajo Aragón durante la protesta. / TE

La COMARCA26 10 2026

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A-68Alcañiz

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Teruel Existe ha vuelto a reclamar en Alcañiz la construcción de la A-68 y la licitación de los tres proyectos que, según denuncia la formación, ya están preparados para salir a concurso. La agrupación asegura que la legislatura en Madrid llega a su fin sin avances en esta infraestructura y sostiene que los proyectos permanecen paralizados desde su salida del Congreso de los Diputados en 2023.

La reivindicación se ha producido coincidiendo con la XVI edición del Classic Festival, que ha reunido este fin de semana a cientos de visitantes en Alcañiz. La formación ha aprovechado esta cita para denunciar las deficiencias de las comunicaciones del Bajo Aragón, pese a contar con instalaciones de proyección internacional como Motorland Aragón.

El coordinador de Teruel Existe en Alcañiz, Jorge Santafé, ha criticado la falta de avances durante las últimas décadas. «Este fin de semana, aparte de coches clásicos, hemos evidenciado que tenemos infraestructuras clásicas porque seguimos con las mismas carreteras que hace 20 años», ha señalado. Santafé ha defendido que los principales avances se consiguieron cuando Teruel Existe tenía representación en el Congreso. También ha expresado su desconfianza ante los anuncios políticos que puedan producirse con la proximidad de las elecciones. «Ahora que se acercan las elecciones volvemos a comprobar cómo se calienta el tema, una vez más, como en todas las legislaturas anteriores», ha afirmado. El coordinador teme que las nuevas promesas sean «fuegos de artificio» y que después del 30 de noviembre vuelvan a quedar olvidadas.

Críticas al Gobierno de Aragón

Por su parte, el miembro de la asamblea de Teruel Existe en Alcañiz y candidato al Senado, Daniel Sancho, ha cuestionado el compromiso del Gobierno de Aragón con las infraestructuras turolenses. Sancho ha criticado que, en las reuniones bilaterales mantenidas durante los últimos años entre el consejero Octavio López y representantes del Ministerio, las prioridades se hayan centrado, según sostiene, en las infraestructuras del Pirineo.

El representante de Teruel Existe también ha dirigido sus críticas a PP y PSOE, a los que acusa de recuperar las reivindicaciones de la provincia únicamente en periodos electorales. «De Teruel solo se acuerdan en campaña electoral», ha lamentado.

La formación ha insistido en que el potencial económico y turístico del Bajo Aragón contrasta con sus deficientes comunicaciones. Como ejemplo, ha destacado Motorland Aragón, que atrae a miles de visitantes mediante competiciones, festivales y otros acontecimientos. Teruel Existe considera especialmente preocupante la siniestralidad de la N-232 y recuerda que el circuito alcañizano tampoco dispone de conexión ferroviaria.

La agrupación sostiene que la paralización de la A-68 evidencia la falta de inversiones en territorios con menor población. Por ello, reclama desbloquear los proyectos pendientes y avanzar en unas comunicaciones que considera fundamentales para la seguridad vial, la actividad empresarial y el desarrollo económico y social del Bajo Aragón.

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