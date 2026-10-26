Tomás Guitarte quiere volver a la política nacional y lo intentará en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Tras ser elegido diputado en 2019 con la candidatura más votada en la provincia y contribuir con su voto a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el turolense volverá a encabezar la lista de Teruel Existe al Congreso con el objetivo de recuperar un escaño en el hemiciclo.

Guitarte es actualmente representante de la formación en las Cortes de Aragón, un puesto que tendría que abandonar en caso de resultar elegido. Además, es uno de los socios fundadores de Teruel Existe como movimiento social, al que lleva vinculado más de 25 años.

En esta candidatura estará acompañado por Beatriz Redón como número dos y Joaquín Moreno en tercera posición. Redón, natural de El Castellar y residente en Teruel desde hace más de tres décadas, es trabajadora social y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la igualdad y el bienestar social. Actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Teruel y diputada delegada de Igualdad y Bienestar Social en la Diputación Provincial de Teruel. Por su parte, Moreno, de 51 años, es alcalde de Utrillas y está vinculado profesionalmente al sector de la hostelería. En su trayectoria parlamentaria ha destacado por su defensa de la mejora de las comunicaciones, especialmente de la A-68, y de los servicios sanitarios en la provincia.

Entre los suplentes de la candidatura de Teruel Existe al Congreso figuran varios representantes del Bajo Aragón Histórico, como Inma Antón, concejala de Valdeltormo; Raquel Benedí, alcaldesa de Castellote; Juan Miguel Monclús, alcalde de Calaceite; Gerardo Villarroya, concejal de Alcorisa; y Pedro Romero, concejal de Foz-Calanda y consejero de Cultura de la Comarca del Bajo Aragón.

Candidatos al Senado

En cuanto al Senado, la lista está encabezada por Raúl Blasco, agricultor, ganadero y concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Muniesa. En segundo lugar figura Beatriz Martín, que ya fue senadora durante la legislatura 2019-2023 y actualmente es vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel. La candidatura la completa Daniel Sancho, politólogo y actual secretario-interventor de la agrupación municipal de los ayuntamientos de Peñarroya de Tastavins y Fórnoles.

Teruel Existe ha apurado al máximo el plazo para hacer públicas sus candidaturas a los comicios —este lunes concluye el plazo para presentarlas y el miércoles se publican todas las listas en el BOE—. Tras el anuncio del adelanto electoral, la formación se ofreció a liderar una propuesta «aragonesista» con la que devolver la voz del territorio a Madrid.

A la unión estaban invitadas fuerzas locales minoritarias, Chunta Aragonesista y otras como Aragoneses, o incluso «las personas que hayan quedado huérfanas tras el pacto entre el PAR y el PSOE». Finalmente, el pacto no prosperó y Aragón-Teruel Existe descartó presentarse en Zaragoza y Huesca.