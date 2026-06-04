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04 JUN 2026|

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El Salud adjudica las obras de la cafetería del nuevo Hospital de Alcañiz por 236.657 euros

Instalaciones Integrales de Hostelería Euroline, S.L., se encargarán de los trabajos durante tres meses. Cuando el servicio este listo, habrá que encontrar un gerente

Precio establecido por el Salud de los productos con obligación a ofertar / La COMARCA
Precio establecido por el Salud de los productos con obligación a ofertar / La COMARCA

Marina Monreal04 06 2026

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Actualidad

El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha adjudicado las obras necesarias para la apertura de la cafetería en el nuevo Hospital de Alcañiz. Se encargará de los trabajos la única empresa que ha presentado una oferta: Instalaciones Integrales de Hostelería Euroline, S.L., una entidad catalana. El precio final de la obra será de 236.657 euros y la previsión es que los trabajos duren unos tres meses.

Cuando las obras estén listas, será necesario encontrar un gestor que se encargue de la atención en el centro. Aunque en un primer momento la intención del Salud era encontrar una persona que se encargara de la gerencia del servicio y también de las obras pendientes, pero el contrato quedó desierto por el alto coste que suponía.

Mientras duren las obras, la intención es adaptar un espacio que sirva como cafetería.  Vamos a poner mesas, sillas, máquinas de vending, microondas, cafeteras para que por lo menos los familiares tengan un espacio al que acudir», explicó el gerente del sector sanitario de Alcañiz, Pedro Eced. Además, las personas que estén acompañando a un familiar y no cuenten con medios para desplazarse también recibirán desde el Hospital menús de comida y cena.

Obras pendientes en la cafetería

La cafetería del Hospital de Alcañiz necesitará obras para poder llevar a cabo el equipamiento y los últimos detalles. El documento público de la licitación explica que el nuevo Hospital de Alcañiz necesita instalar todo el equipamiento y realizar obras de acondicionamiento para poner en marcha el servicio de cafetería-restaurante destinado a profesionales, pacientes y usuarios, ya que estas actuaciones no se incluyeron en la construcción inicial del centro. Además, recuerda que en 2025 ya se intentó adjudicar este servicio mediante una concesión, en la que la empresa debía asumir la inversión, pero el concurso quedó desierto pese a contemplar una concesión de diez años.

Según se desprende de la propuesta de la DGA, la empresa que resulte adjudicataria deberá asumir una actuación integral para dejar operativo el servicio de cafetería-restaurante antes de la apertura del centro sanitario.

El contrato incluye tanto las obras de acondicionamiento como el suministro e instalación de todo el equipamiento necesario para la cafetería del hospital. Hay que ejecutar trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, ventilación, extracción de humos, gas y frío industrial, además de instalar toda la maquinaria y el mobiliario de la cafetería. La empresa será responsable incluso de aquellos elementos o trabajos que no aparezcan expresamente detallados pero resulten necesarios para que el servicio funcione correctamente.

Entre el equipamiento previsto figuran cámaras frigoríficas, cocinas de gas, freidoras, campanas de extracción, lavavajillas industriales, vitrinas refrigeradas, buffet, barra de cafetería y mobiliario para las zonas de público y personal del nuevo hospital.

La empresa también deberá encargarse de obtener licencias y permisos, legalizar las instalaciones y aportar toda la documentación técnica y certificados necesarios para la puesta en marcha de la cafetería del Hospital de Alcañiz. Además, tendrá que realizar pruebas de funcionamiento, formar al personal y garantizar el mantenimiento y reparación de los equipos durante al menos dos años. El pliego obliga asimismo a minimizar las molestias sobre la actividad hospitalaria

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