Eloy Fernández Clemente: «Luchamos para que Aragón tuviera entidad»

¿Por qué nació ‘Andalán’ en Zaragoza?

Porque en Teruel no nos dejaban, no había manera de sacar adelante las ocho instancias que necesitábamos. Siempre había algo que nos faltaba a José Antonio Labordeta y a mí cuando presentábamos la solicitud. Cuando nos venimos a Zaragoza, Guillermo Fatás conocía al que era entonces gobernador civil de la ciudad, Rafael Orbe Cano, un hombre del Opus Dei que no vestía camisa azul. Y nos puso menos problemas.