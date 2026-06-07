El Ayuntamiento de Caspe destina más de 15.000 euros al desarrollo infantil con un convenio con Fundación Atención Temprana

El Ayuntamiento de Caspe y la Fundación Atención Temprana han renovado su convenio de colaboración, por el que la entidad recibe una subvención de 15.250 euros para su actividad en la Escuela Infantil Municipal caspolina. En concreto, se trata del programa en torno a un grupo de estimulación y desarollo dirigido a la detección de niños en riesgo y prevención de posibles dificultades en su desarrollo. El proyecto está destinado a los menores nacidos en el 2024 y que se encuentran en el último año de la Escuela Municipal.

A la firma del convenio acudieron la alcaldesa Ana Jarque y la concejal del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Caspe, Encarna Romero, junto con la presidenta de la Fundación Atención Temprana, Pilar Castillón, la directora técnica, Celia Anglés y la responsable del centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Caspe, Nuria Porcar.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento ha destacado el apoyo que se brinda a la labor que se realiza desde la Escuela Infantil acompañando a los niños en su desarrollo. Entre los aspectos que se pueden trabajar de forma más individualizada con la Fundación Atención Temprana destacan: Estimular el desarrollo del lenguaje oral favoreciendo la comprensión y la expresión; estimular y fomentar el desarrollo psicomotor; la adquisición de autonomía personal; fomentar la interacción con los otros; prevenir posibles alteraciones lingüísticas o retrasos en el desarrollo; y la detección temprana de dificultades.

Para poner en marcha este proyecto de prevención y detección precoz, se cuenta con parte del equipo interdisciplinar del CDIAT.

La Fundación Atención Temprana es una entidad independiente y sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2003 con el objetivo de desarrollar el Programa Aragonés de Atención Temprana en nuestra Comunidad Autónoma, promoviendo el reconocimiento del derecho de todos los niños de 0 a 6 años a la Atención Temprana como una atención específica.

La fundación ha puesto en marcha una Red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana tanto en zona urbana como rural de la Comunidad Autónoma, entre los que se encuentra el centro de Caspe. Esta red, de carácter socio sanitario, garantiza que los niños que padecen dificultades en su desarrollo, entre 0 y 6 años, y sus familias reciban la debida asistencia especifica, respondiendo a los principios básicos de accesibilidad, globalidad, atención integral al niño y a su familia y continuidad en la atención.