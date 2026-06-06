La Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca (ASADICC) celebró este viernes el 25 aniversario de los premios con los que la entidad reconoce el compromiso, la sensibilidad y la implicación de personas, empresas y entidades que contribuyen a construir una sociedad más inclusiva. En esta edición los reconocimientos fueron Camping Taïga Lake Caspe, Panificadora Llombart S.L. y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.

La gala, celebrada en el Teatro Cine Goya de Caspe, volvió a poner en valor el camino recorrido por ASADICC durante este cuarto de siglo y reafirmó su propósito de seguir avanzando en la concienciación social, la eliminación de barreras y la defensa de la autonomía personal, especialmente en el entorno rural.

El presidente de ASADICC, Josema Jariod Ortiz, hizo hincapié en la importancia de seguir trabajando por la autonomía personal, los derechos y las oportunidades reales para las personas con discapacidad. En su discurso también puso el acento en los avances conseguidos durante estos años, pero también en los retos pendientes, especialmente en el medio rural.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con la actuación de Orgullo Disca, grupo dirigido por Marina Joven y Virginia Bernabéu, que conquistó al público con su fuerza, vitalidad y mensaje de inclusión a través de la danza. El patio de butacas se levantó para aplaudir la magia de unas actuación que dinamizaron e hicieron que fuera una gala inolvidable. El acto estuvo presentado por Cinta Garrido Vidiella y Laura Samper Ralfas, coordinadora de ASADICC, a quienes la asociación agradeció su cercanía, sensibilidad y el cariño con el que condujeron una noche tan especial.

En esta edición, el Premio al Compromiso fue para el CampingTaïga Lake Caspe, en reconocimiento a su trayectoria de colaboración con el servicio de ocio y tiempo libre de ASADICC, especialmente a través de su apoyo continuado a las colonias de verano. Lucian Istrate, gerente del Camping Taïga Lake Caspe, recibió el premio de manos de Daniel Berges Garcés, vicepresidente de la Junta Directiva de ASADICC; y Josefa Montané Gimeno, usuaria del servicio de actividades físico deportivas de ASADICC.

El Galardón a la Inclusión fue concedido a Panificadora Llombart S.L., por promover la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral, demostrando que la incorporación de personas con discapacidad al ámbito laboral no solo es posible, sino que aporta valor al conjunto de la empresa y de la sociedad. Ana Sanz Ruiz, vocal de la Junta Directiva de ASADICC; y Sergio Palacios, usuario del servicio de fisioterapia de ASADICC entregaron el reconocimiento a Eduardo Llombart Estopiñán, administrador de la empresa.

Por su parte, el Premio ASADICC a la Sensibilización fue para la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado por su labor en la promoción de la solidaridad, la participación social y la sensibilización sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva. Raúl Torres Carrillo, vicepresidente de la Coordinadora, recibió el premio de la mano de Gema Mauleón Viñals, vocal de la Junta Directiva de ASADICC; y Lucas Fecé Sanz, usuario del programa de deporte inclusivo.

La XXV Gala de Premios ASADICC contó además con la intervención final de diferentes autoridades: Javier Nicolás, presidentedelaComarcaBajoAragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, Abraham Martínez, diputado provincial de Desarrollo Económico y Social y Agenda 2030 y la alcaldesa de Caspe, Ana Mª Jarque.

ASADICC agradeció la presencia de premiados, autoridades, entidades, familias, profesionales, voluntariado y todas las personas que acompañaron a la asociación en una noche tan significativa. "25 años son muchas historias, muchos apoyos y muchas razones para continuar trabajando por una sociedad más justa, más humana y más inclusiva", hizo hincapié la entidad en una gala que estuvo subtitulada por FAAPAS para personas con dificultades auditivas, reafirmando el compromiso de ASADICC con la accesibilidad y la participación de todas las personas.