Fernando Zorrilla y Javier Escorza se jubilan tras 37 años como APN: «Seguiremos divulgando el medio natural y vinculados al territorio»

Empezaron juntos y se marchan juntos. Fernando Zorrilla (Zaragoza, 1962) y Javier Escorza (Zaragoza, 1963), recuerdan perfectamente cuándo y cómo dio inicio su trayectoria profesional en el Bajo Aragón Histórico. Ahora, 37 años después, cuelgan sus uniformes de Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) tras una vida al servicio del territorio y en el mismo puesto. Se jubilan y todo el recorrido que han compartido juntos, pocos lo van a olvidar, aunque este nuevo camino «no es una despedida». «Nos encontraremos seguro y seguiremos contando y divulgando con diferentes proyectos que nos ilusionan», afirman entre sonrisas.

Llegaron al territorio a principios de septiembre de 1989 y se jubilan en junio de 2026. Desde que empezaron, no se han movido de aquí y han forjado una estrecha relación con todo lo que gira alrededor de la naturaleza y las personas que contribuyen a su cuidado. Escorza ha sido durante todo este tiempo el coordinador de los Agentes de Protección de la Naturaleza y Zorrilla, APN y coordinador de la cuadrilla R11 de Valdealgofa, que hace un año se trasladó a Alcañiz.

De estos años, hay fechas y compañeros que han quedado guardados en su memoria con episodios muy tristes y devastadores, pero también otros muy enriquecedores. A los trágicos sucesos les hicieron frente, por desgracia, con muchos menos medios que los actuales. Un ejemplo, fue el incendio de 1994 en el Maestrazgo en el que se calcinaron 40.000 hectáreas o el de Aliaga- Ejulve en 2009 con más de 7.000 y que se alargó durante cinco días. «Fue una situación muy horrorosa porque eran muchos incendios en muchos sitios afectando a bienes, personas, animales y todo tipo de infraestructuras», recuerdan.

Fueron acontecimientos que les ayudaron a ganar experiencia y también a prepararse psicológicamente. No obstante, para lo que uno no está preparado es para despedir a sus compañeros de profesión que se convierten también en amigos. De toda esta trayectoria de más de tres décadas, a ambos se les «quedó guardado en el corazón» el 19 de marzo de 2011, cuando la Helitransportada de Alcorisa tuvo un fatal accidente en Villastar (Teruel) intentando sofocar un incendio en Villel. Seis de los siete ocupantes fallecieron: el APN Rafael Andreu, el piloto Albert Batlle y los brigadistas Javier Benaque, Angus Thomson, Esteban Galve y Moncho Milián. «Siempre los tendremos en nuestro corazón y es una fecha que ha quedado marcada por su impacto en todos nosotros. Es importante seguir recordándolos», sentencian. También ese fatídico 2 de agosto de 2007 en que Ruth Saura, compañera de la helitransportada de Alcorisa, falleció en Torre de las Arcas al caerle un árbol en la cabeza tras finalizar su intervención en el incendio.

Los momentos buenos siempre son más sencillos de contar y atrás quedan los cientos de anécdotas e instantes compartidos con los compañeros recorriendo los montes y todos los puntos habidos y por haber del Bajo Aragón Histórico. De hecho, todavía se ríen cuando rememoran aquella llamada en la que se les comunicaba que había un cocodrilo en el río Martín. «Era sorprendente, aunque decían que lo veían desde el puente. Allí que fuimos y al bajar para cogerlo se dieron cuenta de que no se movía. Resultó ser de cerámica», recuedan entre risas. Luis Lorenzo fue el que actuó directamente ahí y unos años después falleció. «Queremos que sirvan estas palabras para reconocer, y recordar a nuestro compañero».

En esta nueva etapa que empezó para Escorza hace apenas unos días y que lo hará hoy para Zorrilla servirá para continuar con los proyectos que han iniciado. Escorza es presidente de los Amigos del Río, donde centran sus esfuerzos en la divulgación para proteger los aspectos del medio natural. También colabora en el Geoparque del Maestrazgo dentro del comité científico y ahora podrá dedicarles más tiempo. «La labor divulgativa es muy importante para la sociedad y vamos a continuar porque consideramos que es clave».

Escorza, en Alcañiz, impartiendo una charla sobre especies exóticas invasoras. / Archivo personal

Por su parte, Zorrilla desde hace casi una década dirige el proyecto de catalogación de grandes oliveras centenarias en el Matarraña y también forma parte del proyecto de Tierra de Centenarias de la Comarca del Bajo Aragón, así como es presidente de la Asociación Aragonesa de Oliveras Centenarias, que se constituyó hace muy poco. «Voy a tener la suerte de coordinar una publicación sobre naturaleza en el Bajo Aragón - Matarraña en el que, por supuesto, estará formada por un gran equipo de profesionales», adelanta

Zorrilla en la escuela de Mazaleón enseñando al alumnado cómo contar el número de años de tronco. / Archivo personal



