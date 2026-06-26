Emma Buj: «Los alcaldes del PP deben captar el talento del PAR, que vengan es lo natural»

Desde el domingo es la nueva presidenta del PP de Teruel, ¿cómo se encuentra el partido en este momento?

Tengo la inmensa suerte de hacerme cargo de un partido que Joaquín Juste ha dejado en lo más alto. Tenemos más de 90 alcaldes, 407 concejales y una maquinaria que funciona. Mi objetivo es que ese equipo siga trabajando para ampliar todavía más el proyecto del Partido Popular. Creo que España necesita un cambio político y el PP es lo que mejor le sienta a la provincia de Teruel.

Joaquín Juste ha estado al frente durante nueve años, ¿comparte su sensación de que era momento de abandonar?

Yo misma, como muchos otros compañeros, le pedí a Joaquín que continuara. Si él hubiera querido, habría sido la primera en firmar su candidatura. Entiendo que nueve años suponen un desgaste importante y que es una decisión personal que todos respetamos. Él llevaba mucho tiempo diciendo que no se iba a presentar y muchos compañeros me animaron a dar el paso. He tomado la decisión por responsabilidad y me siento apoyada. En menos de 24 horas se recogieron 600 avales, es un récord.

El Congreso llegó justo en el punto álgido del conflicto por el nombramiento de Alberto Izquierdo como asesor de Azcón, ¿qué le parece este nuevo cargo?

Lo primero es que el presidente de Aragón puede designar como presidente a quien considere. Yo misma en el Ayuntamiento de Teruel, tenía a dos concejales del PAR que se integraron en la lista del PP y gracias a ello conseguimos la mayoría absoluta. En Alcañiz ha pasado lo mismo y también con éxito. Hay alcaldes que eran del PAR y que en las últimas municipales se presentaron por el PP. Hay un cierto movimiento que empezó en 2023 con las autonómicas. Muchas personas del Partido Aragonés empezaron a acercarse a nosotros y ahora que han perdido la representación en las Cortes ese movimiento va a seguir creciendo de forma amplia, no al 100% pero sí de manera importante. Hay que entenderlo con la naturalidad de quien comparte un espectro político muy común y con sensibilidades parecidas. Hasta ahora es un proceso que se ha hecho persona a persona.

El año que viene es año de municipales, ¿ratificaría la opción de concurrir con el PAR a las elecciones de 2027?

Jorge Azcón ha dicho que en la provincia no se hará nada que no quiera la dirección provincial de Teruel. Algunos alcaldes como Miguel Ángel Estevan o yo misma estamos captando el talento del PAR. Otros como el acalde de Montalbán fueron durante mucho tiempo candidatos del aragonesismo y ahora lo son del PP. Cualquier representante del PP que considere positivo hacer esa captación de talento sabe que es el momento. Es algo que se va a decidir pueblo a pueblo. Mi compromiso es que en cada lugar se haga lo que los candidatos decidan. Hay gente que puede pensar que esta no es su opción y también es respetable.

La hemos visto recorrer la provincia, ¿le han trasladado los alcaldes su malestar por este asunto?

Era una situación más de nombres propios que de partidos. Hay que recordar que gobernamos con el PAR en mucha Comarcas con buena relación. En los casos en los que había malestar es porque la relación del señor Izquierdo con algunos alcaldes no ha sido la mejor durante estos años. Aun así, en general la relación entre nuestros cargos es buena.

¿Qué otras necesidades le han trasladado en este pequeño tour?

Son muchas. Teruel sigue teniendo necesidades, pero ha habido un punto de inflexión con la llegada de inversiones importantes como el centro de datos a La Puebla de Híjar, que va a ser un revulsivo. Hay que aprovechar las oportunidades para que el crecimiento económico llegue a todos y cada uno de los rincones de la provincia. Obviamente no todas las zonas están en la misma situación. Tenemos un gran problema con el Nudo Mudéjar en Andorra. Allí llevamos años escuchando promesas de puestos de trabajo que no van a llegar. Si hubieran llegado todos los trabajadores que se nos han prometido, no cabrían en toda Andorra-Sierra de Arcos. Ya estamos empezando a revertir el fenómeno de la despoblación, tenemos crecimiento incipiente, pero tenemos que acelerar el proceso en todas y cada una de las Comarcas.

El próximo año también se espera que haya elecciones generales ahora mismo está en el Senado, ¿se plantea pasarse al Congreso?

Es muy pronto y no es cuestión de nombres personales. En el caso de las municipales todos sabemos cuando van a ser, pero sabemos también que antes o después, quiera o no quiera el señor Sánchez, va a haber unas elecciones generales y ahí el Partido Popular va a dar la batalla. Tenemos el peor presidente del Gobierno de toda la democracia. Nada más abrir el periódico tenemos a un ministro de Fomento y mano derecha de Sánchez condenado a 24 años de cárcel, Cerdán imputado, su mujer, su hermano…Tenemos la sensación de que estamos ante un Gobierno en descomposición, tenemos que aglutinar el voto en torno al Partido Popular para que esto cambie. Nuestro mayor reto está en sumar el mayor número de apoyos para que la Moncloa vuelva a ser un lugar donde hay un presidente que gobierna, que se preocupa de los españoles, que se preocupa del día a día. Queremos un gobierno que aprueba leyes y presupuestos porque es lo normal y desde hace unos años no sucede.

¿Cómo está la relación con Vox en la provincia? En Ayuntamientos como el de Alcañiz están gobernando juntos.

Tenemos un pacto en el Gobierno de Aragón. No somos lo mismo. Compartimos una parte del espectro político, pero no somos lo mismo. Nuestra relación nos permite dejar a un lado lo que nos separa y llegar a acuerdos en lo que nos une, que es lo normal en una democracia, cuando no tienes una mayoría absoluta.

En la provincia de Teruel, hablamos constantemente del FITE, de los Fondos de Transición Justa y de otras herramientas para luchar contra la despoblación, pero a su juicio, ¿qué le hace falta a la provincia para retener o atraer población?

El punto de inflexión ha estado en la creación de empleo. Es evidente que tener servicios es importante, pero, aunque tengas sanidad y educación y no tienes empleo, la gente no puede quedarse en el territorio. El Gobierno de Jorge Azcón ha traído una aceleración para el empleo. Hay que seguir trabajando en atraer empresas y apostar por la vivienda. La vivienda es ahora mismo un problema para toda España. Es imposible que ocho mil alcaldes y diecisiete presidentes de comunidades autónomas nos hayamos equivocado a la vez. Por tanto, algo está haciendo mal el Gobierno de España cuando hay problemas de vivienda en todos los rincones del país. En cambio, el Gobierno de Aragón trabaja en un plan muy ambicioso y se están tomando medidas. El empleo y la vivienda será lo que nos facilitará crecer en población y, a mano de ese crecimiento, por supuesto, vendrán el resto de los servicios, como sanidad, educación o carreteras, pero la clave siempre está en el empleo y en estos momentos también en la vivienda.

La nueva presidencia llega también con un nuevo Comité en el que hemos visto que tienen un peso importante los alcaldes y concejales del Bajo Aragón Histórico, ¿qué importancia tienen estas comarcas para la provincia?