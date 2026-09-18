Un preso condenado por asesinar a un vecino de Andorra se fuga durante una salida en Tarragona

Un interno de la cárcel de Tarragona condenado por el asesinato de un vecino de Andorra se encuentra en busca y captura después de fugarse este jueves durante una salida programada del centro penitenciario, según ha adelantado Diari de Tarragona. Se trata de Pedro Cea Clúa, de 52 años y vecino de Corbera d'Ebre, que cumple condena por el asesinato de Juan García Riola, de 41 años y vecino de Andorra, cometido en noviembre de 2007. El caso ha vuelto recientemente a la actualidad al formar parte de uno de los capítulos de la última temporada del programa Crims, de TV3.

Según la información publicada por el medio catalán, Cea participaba este jueves 17 de septiembre en una salida programada junto a otros internos. Una de las paradas previstas se realizó en el polígono comercial de Les Gavarres, en Tarragona. Durante la visita a un restaurante de comida rápida situado en la plaza de los cines, el preso pidió ir al baño y habría aprovechado ese momento para salir por una puerta trasera y abandonar el lugar sin ser visto.

La alerta llegó a los Mossos d'Esquadra alrededor de las 14.00. La policía catalana desplegó de inmediato un dispositivo de búsqueda con patrullas de Seguridad Ciudadana, unidades antidisturbios y otros efectivos. El denominado dispositivo jaula fue desactivado hacia las 17.00 sin que se hubiera logrado localizar al fugado, por lo que la investigación quedó en manos de las unidades especializadas.

Los hechos por los que Pedro Cea fue condenado se remontan al 23 de noviembre de 2007, cuando Juan García Riola fue asesinado en una finca rústica situada en la partida de Els Ginaresos, en las afueras de Corbera d'Ebre. La víctima mantenía una relación sentimental con Cèlia Cea Clúa, hermana de Pedro y de Diego Cea. Según los hechos considerados probados durante el juicio, Pedro y Diego esperaron a García frente al domicilio de Cèlia, en Móra la Nova, y le convencieron para desplazarse hasta una finca familiar con la excusa de recoger unos efectos personales.

Una vez allí, Pedro Cea disparó a Juan García por la espalda a muy corta distancia, provocándole la muerte prácticamente en el acto. Posteriormente, los dos hermanos trasladaron el cadáver hasta un pozo de la finca y lo ocultaron con piedras, tierra y placas de uralita. También se llevaron el vehículo de la víctima y al día siguiente lo arrojaron al canal de Seròs, en el término municipal de Sudanell, en Lleida.

La investigación se prolongó durante cerca de un año. El cuerpo de Juan García Riola fue localizado el 14 de diciembre de 2008, después de que los investigadores siguieran distintas pistas relacionadas con su desaparición. En 2011, Cea fue condenado y cumple condena desde entonces.