Las Cortes vuelven a reclamar las ayudas al funcionamiento al 20%, pero el PSOE defiende que han llegado más de 50 millones

Las Cortes de Aragón volvieron a reclamar este jueves al Gobierno de España que aplique de forma inmediata y progresiva en el conjunto de la provincia de Teruel las ayudas al funcionamiento hasta alcanzar el 20% de los costes laborales, máximo permitido por la normativa europea y lo haga sin necesidad de vincularlo a unos futuros Presupuestos Generales del Estado.

La diputada turolense Silvia Casas defendió esta iniciativa señalando que la aplicación de estas ayudas por parte del Gobierno de Sánchez «se hizo tarde y mal», ya que “las dejaron reducidas a un pírrico uno por ciento”. Además, criticó "el cinismo de Pilar Alegría", que aseguró hace apenas unas semanas

que se incrementarían en los próximos PGE. “Tanto usted, señora Alegría, como nosotros sabemos que no va a haber PGE, así que por eso exigimos que esas ayudas se complementen sin esperar a los presupuestos”.

Casa acusó a Alegría de “buscar un lavado de imagen” en la provincia de Teruel, pero “sigue sin pedir perdón por comparar las ayudas con la financiación privilegiada a Cataluña, ni ha rectificado ni ha pedido perdón a los turolenses”.

Casas subrayó que estas ayudas no pueden considerarse un privilegio territorial. “Las ayudas al funcionamiento de Teruel no son un privilegio, sino una herramienta de compensación reconocida por el marco europeo para territorios que afrontan desventajas estructurales por su baja densidad de población”, defendió.

El PSOE defiende que han llegado más de 50,5 millones

El PSOE sostuvo que el impacto de las ayudas al funcionamiento a las empresas que aplica de forma directa el Gobierno de España, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social hasta junio de 2026 ascienden a 50.592.251,88 euros, de los que más de 47 millones corresponden a trabajadores por cuenta ajena y 3,5 a trabajadores autónomos.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y vicesecretaria general del PSOE Teruel, María Ariño, apuntó en la sesión plenaria que las ayudas a las empresas no solo “funcionan”, sino que “crecen”. Así, explicó que la inversión mensual ha pasado de 632.000 euros en enero de 2023 a más de 1,59 millones de euros en junio de 2026.

De esta forma, añadió, hoy en día el 74% del importe de las ayudas correspondiente a trabajadores por cuenta ajena están ya en los tramos del 15 y del 20% de las contingencias comunes. “No digan que no hay ayudas y no hagan referencia a datos y a cifras hipotéticas que o no responden a la realidad actual o no se basan en realidad alguna”.

Para los socialistas turolenses, el PP ha demostrado en la defensa de su moción en las Cortes de Aragón que las ayudas al funcionamiento solo son una razón más para el enfrentamiento político y, especialmente, para la crítica la secretaria general del PSOE Aragón Pilar Alegría. “Una reivindicación tan importante para nuestra provincia merece bastante más que convertirse exclusivamente en un arma política”, dijo María Ariño.