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22 SEP 2026|

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Teruel Existe denuncia que PP y Vox rechazan defender el paisaje y el modelo territorial del Matarraña frente a los nuevos proyectos eólicos

Tomás Guitarte reclama al Gobierno de Aragón que apoye a los municipios, presente alegaciones y dote de medios técnicos a la comarca para hacer frente a los proyectos de Green Capital y Repsol

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte / Teruel Existe
El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte / Teruel Existe

Jesús Burgos22 09 2026

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Energías renovables

ActualidadPolítica

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado el voto en contra de PP y Vox a la Proposición No de Ley (PNL) que ha defendido en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de las Cortes de Aragón para rechazar la reactivación de los proyectos eólicos de Green Capital y Repsol en el Matarraña. La iniciativa planteaba que el Gobierno de Aragón respaldase el modelo territorial de la comarca, presentase alegaciones contra los proyectos y proporcionase medios técnicos a los municipios afectados.

Guitarte ha defendido que el Matarraña lleva décadas construyendo un modelo económico basado en el paisaje, el patrimonio, el turismo rural y el sector agroalimentario, y ha advertido de que la implantación de macroparques eólicos pone directamente en riesgo ese modelo. Por este motivo, el portavoz de Teruel Existe ha señalado que el voto de PP y Vox supone dar la espalda al consenso político y social construido durante décadas en el territorio y renunciar a que el Gobierno de Aragón utilice sus competencias para defender a los municipios frente a unos proyectos que afectan directamente a su modelo económico y territorial.

“La Comarca del Matarraña lleva más de treinta años construyendo con sus vecinos un modelo propio”, ha señalado Guitarte, recordando que este modelo está recogido en instrumentos como las Directrices Parciales de Ordenación Territorial, la Carta del Paisaje, los Acuerdos del Matarraña y el Contrato de Río. “No estamos contra las renovables. Estamos contra los macroparques impuestos sobre un territorio que ya decidió, con consenso social y político sostenido durante décadas, cuál es su modelo”.

Guitarte ha recordado que en el Consejo Comarcal del Matarraña aprobó por unanimidad oponerse a los proyectos Céfiro, Argestes, Paucali y Arlo, y que numerosos municipios reclamaron una moratoria, planificación energética previa y autonomía municipal. Además, ha destacado que en julio de 2025 el Ministerio emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable para estos proyectos, por sus afecciones sobre la avifauna, la proximidad a espacios de la Red Natura 2000 y los efectos acumulativos. 

Sin embargo, un año después, el BOE anunció una nueva tramitación de los proyectos Arlo, Céfiro y Paucali promovidos por Green Capital, con 36 aerogeneradores y más de 239 MW en Mazaleón, Valjunquera, Valdealgorfa, Calaceite y Maella. “¿Qué ha cambiado? Seis aerogeneradores menos y 19 de 36 cambiados de sitio”, ha cuestionado el portavoz de Teruel Existe.

Guitarte ha insistido en que estos parques eólicos mantienen los “impactos severos” sobre la avifauna, la cercanía a Natura 2000 y los efectos acumulativos y que los aerogeneradores alcanzan, según la documentación publicada en el BOE, casi 200 metros de altura en punta de pala. A estos proyectos se suman los parques Odiseo y Menecio, vinculados a proyectos adquiridos por Repsol a Forestalia, con otros 17 aerogeneradores. En conjunto, Guitarte ha señalado que las iniciativas alcanzan los 53 aerogeneradores y más de 1.200 fincas afectadas.

PP y Vox afirman que todo es compatible

Tras el rechazo de la iniciativa, Guitarte ha criticado la posición de PP y Vox y ha cuestionado que el Gobierno de Aragón siga sin culminar la ordenación territorial que, según ha recordado, lleva años anunciando. “Hay determinadas formaciones políticas que no están dispuestas a impedir que el Matarraña se invada de renovables”, ha denunciado.

A su juicio, PP y Vox justifican su posición apelando a la “la compatibilidad del desarrollo energético con la actividad económica del sector primario, el turismo y el modelo territorial de la comarca”, pero desde Teruel Existe señalan que “en algunos sitios, como el Matarraña, como el Maestrazgo o como la Sierra de Albarracín, no puede haber compatibilidad, porque si hay centrales eólicas se acaba con el paisaje, con el patrimonio natural y en consecuencia con el modelo de desarrollo que han elegido, basado en los mismos”.

Guitarte ha defendido que el Gobierno de Aragón tiene capacidad para intervenir en la tramitación y defender la posición del territorio. “El informe que haga el INAGA es determinante  para el Ministerio, para quien la CC.AA. son los ojos en el territorio, y lo que diga ese informe es lo que se tenderá a hacer el Estado, como ha sucedido en anteriores ocasiones, aunque no sea legalmente vinculante”, ha afirmado.

Por este motivo, para Guitarte, el rechazo de PP y Vox supone no respaldar el consenso construido durante décadas en el Matarraña y dejar a los municipios y a la comarca en inferioridad de condiciones frente a grandes empresas con capacidad técnica y jurídica para impulsar estos proyectos. “Los parques eólicos no son compatibles con el desarrollo por el que apuesta la Comarca. Estamos permitiendo que unos sectores atropellen a otros, en contra del desarrollo de la propia comarca basado en su patrimonio natural, cultural y paisajístico”, ha concluido.

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