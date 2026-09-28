Valdealgorfa denuncia la dejadez del túnel del Equinoccio, cerrado por unas obras paralizadas: «Nadie nos dice nada y la situación es desastrosa»

Dos vallas, una a cada lado del túnel de 2 kilómetros de longitud, impiden el paso a ciclistas y peatones y, por supuesto, al tráfico rodado. El túnel del Equinoccio de Valdealgorfa es uno de los atractivos del trazado del Camino Natural Vía Verde Val de Zafán que parte en La Puebla de Híjar para desembocar en Tortosa (Tarragona).

Sin embargo, al llegar a la localidad desde La Puebla, pasando por Alcañiz con intención se seguir al Matarraña, ciclistas y caminantes se topan con una valla que impide el acceso al túnel y con un cartel que indica una ruta alternativa. En lugar de 3 kilómetros, la mayoría de ellos dentro del túnel, el senderista se enfrenta a 6 y en pendiente ascendente hasta el término municipal de Valjunquera.

En el interior del túnel del Equinoccio se acumulan numerosas piedras de balastro que iban a sustituir por riego asfáltico pero se quedó a medias, lo que hace el paso intransitable. / Andrés Giner

Obras paralizadas "sine die"

Entre finales de 2023 y comienzos de 2024 se iniciaron las obras para acondicionar el tramo de Camino Natural Vía Verde entre Alcañiz y Valdealgorfa. Este verano se acometieron las últimas actuaciones en este tramo del Bajo Aragón que también incluía partida para Cuencas Mineras, aunque se había previsto su finalización en verano de 2025. El retraso se atribuyó a las constantes lluvias. La empresa pública Tragsa fue la adjudicataria de los trabajos licitados por la dirección general de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura. Entre las últimas actuaciones, se incluía el túnel de Valdealgorfa, pero en la Semana Santa de 2025, antes del inicio de la intervención, se produjo un desprendimiento al otro lado del túnel, lo que hizo que se replantease el proyecto mientras se realizaban estudios geotécnicos.

Vallas que impiden el paso al túnel de Valdealgorfa en la boca opuesta a la estación y donde se han registrado dos desprendimientos./ Cedida

"Comenzaron a trabajar en el interior y se produjeron algunas intoxicaciones entre algunos operarios que presentaron mareos, pensamos que fueron malestares provocados por trabajar con máquinas dentro de un túnel de tal magnitud y sin ventilación. La cuestión es que paralizaron las obras y desde entonces seguimos igual. Cambiaron las vallas que impiden pasar y ya está", lamenta la alcaldesa, Reyes Gimeno, que asegura que no se trata de criticar por criticar, si no que "es todo evidente".

Vallas arrancadas del suelo por la riada del 23 de agosto. Se colocaron para impedir el paso durante las obras del ministerio. / B. Severino

"A las pruebas me remito, se ve, y considero que algún tipo de respuesta tendríamos que tener", añade. "Las cosas de palacio van despacio, y parece que las de algún palacio todavía más porque a mí esto me parece desastroso", apunta. Las fuertes lluvias de agosto han dejado el entorno impracticable y con riesgos para la seguridad.

Arrastres y situación agravada con la tormenta del 23 de agosto

La paralización de la obra llegó a finales de 20205, pero la situación empeoró sobremanera el 23 de agosto de este mismo año cuando la localidad, junto a otras como Castelserás, fue foco de una fuerte granizada y una importante descarga de agua. En la boca del lado opuesto a la estación, en la misma que ya se había producido un desprendimiento, se produjo otro. El agua saltó la valla -que no llega a cubrir la totalidad de la boca- y cruzó el túnel arrastrando todo lo que encontró a su paso desde barro hasta leña, y causó un destrozo todavía visible entre el túnel y la estación.

Piedras y agua en uno de los laterales en la entrada del túnel donde se aprecian los restos de valla arrancada por la riada. / B. Severino

Tras el segundo desprendimiento, el Ayuntamiento trasladó la situación a Adif, desde donde se les recordó que existe un contrato de arrendamiento por el que el Consistorio debe encargarse del mantenimiento y conservación. "Como esto no puede ser, nos hemos puesto en contacto con la subdirección general de Caminos Naturales para dejar claro que nosotros somos los encargados del mantenimiento una vez se nos entregue la obra. Pero es que la obra no está entregada y hemos pedido que nos expliquen qué se va a hacer, cuándo y cuál es el plazo de tiempo, porque nos está generando bastantes incomodidades a nosotros y a quienes nos visitan", añade.

Punto de encuentro en marzo y septiembre para ver el sol

En la localidad el malestar es palpable, ya que el túnel del Equinoccio debe su nombre a uno de los fenómenos que a más público concentra y solo se da dos veces al año. Durante un par de minutos en dos amaneceres en septiembre el sol lo atraviesa de lado a lado para recibir al otoño; mientras que dos días en marzo lo hace para recibir a la primavera. Este 16 y 17 de septiembre, grupos de personas acudieron a la estación a ver el Equinoccio y vieron también todos los daños.

Un cartel en una valla en la entrada de la vía verde indica un camino alternativo. / B. Severino

El sol cruzó el 16 a pesar de una de las rejas y porque no llega a taparla por completo. La valla colocada en el lado de la estación fue arrancada de cuajo en la tormenta de agosto. El agua dañó también la balsa en la que se recoge el agua que emana del interior del túnel y destrozó la canalización que la conecta con la balsa y los depósitos para destinarla a uso agrícola.

"Entre que la obra está sin terminar, que no se han puesto medios y ha seguido habiendo desprendimientos, esto es un suma y sigue. Tragsa ha estado viendo la obra, a Adif se le ha comunicado la situación pero, de momento, aquí nadie mueve pieza", asevera Gimeno, que apela al sentido común de los usuarios del camino. Insta a seguir las indicaciones y tomar el tramo alternativo, ya que el peligro de seguridad "es real" en caso de que alguien se aventure a cruzar el túnel por el interior a pesar de las advertencias.