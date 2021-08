El gerente del Salud se reunirá el miércoles con los médicos del Hospital de Alcañiz

El gerente del Salud, José María Arnal, será finalmente el representante de la consejería de Sanidad que se reunirá con la dirección del Hospital de Alcañiz y con los jefes de servicio después de que el 80% de la plantilla médica secundara una carta en la que alertara de la complicada situación que sufre el centro, que ha perdido a 15 especialistas desde comienzos del verano, cuando se hizo efectivo un concurso de traslados y una oferta de empleo. Esta carta se remitió a la consejera de Sanidad, Sira Repollés; y a la gerente del sector sanitario, Perla Borao, a finales de junio y finalmente será el miércoles cuando se celebre la reunión, después de que La COMARCA hiciera pública la reclamación de los médicos en su edición del pasado viernes.

Fuentes de la consejería de Sanidad mantienen que la consejera de Sanidad también tiene previsto acudir a Alcañiz aunque no será el miércoles y aún no hay una fecha fijada. A preguntas de los periodistas, el viernes Repollés aseguró que ya tenía conocimiento de la carta y ella personalmente contestó de «forma informal» porque conoce a muchos de los profesionales que firman el escrito. «En estos momentos en los que ya se han convocado las oposiciones y los traslados ya se puede ver la planificación absoluta de cómo se quedan las plazas en Alcañiz y lo que hemos decidido es concertar una reunión. Nos reuniremos con los jefes de servicio y con el director y miraremos cuáles son las mejores soluciones posibles. Algunas ya las hemos hablado pero habrá que consolidarlas de alguna forma para evitar este problema que nos encontramos de forma endémica», aseguró la máxima responsable de la sanidad aragonesa.

Se ha perdido al 15% de la plantilla

Desde junio el Hospital de Alcañiz ha perdido a 15 especialistas, alrededor del 15% de una plantilla de casi cien. Esta situación está mermando considerablemente la calidad de la asistencia sanitaria a los bajoaragoneses por el cierre de consultas y por dejar en mínimos otros servicios. Además, se está sobrecargando el trabajo «de forma desproporcionada» a los facultativos.

«Los profesionales estamos sobreviviendo como podemos y los 76.000 ciudadanos que tienen este Hospital como referente están sufriendo una merma en la calidad asistencial porque cuentan con menos servicios y menos profesionales que si vivieran en Zaragoza. Tal y cómo estamos ahora no se les puede atender bien», denuncian los facultativos.

Una de las especialidades más afectadas es Medicina Interna, que ha pasado de 11 a 8 especialistas; y ha tenido que centrar sus esfuerzos en atender a los pacientes de la planta (covid y no covid). Lleva desde junio con las consultas canceladas ocasionando demoras de hasta 80 días para que un enfermo pueda ser visto por primera vez. Tampoco puede apoyar como debería a cirugía y la Hospitalización a Domicilio ha quedado muy mermada al perder a dos tercios de sus profesionales. «Que tengamos las consultas cerradas ocasiona que a corto-medio plazo se generen más ingresos hospitalarios porque quedan desatendidas patologías crónicas que hay que revisar para evitar descompensaciones e incluso se pueden pasar por alto diagnósticos de cierta gravedad como tumores», afirman los médicos, quienes destacan que en todo momento han contado con la dirección médica del Hospital, que sigue trabajando en la búsqueda de profesionales que quieran trabajar en Alcañiz.

El Servicio de Hospitalización a Domicilio -uno de los emblemas del Hospital por su buen funcionamiento y porque evita que en invierno no se colapse el Hospital- cuenta solo con un médico cuando debería tener otros dos. Esta merma no solo conlleva que los pacientes atendidos por esta unidad hayan pasado de 20 a tan solo 10 sino que su perfil es distinto. El único médico de la unidad no puede acudir a los domicilios todos los días, por lo que la complejidad de las patologías de los pacientes debe ser menor. Sus dolencias deben permitir que solo les vea el internista dos días a la semana.

La reducción de internistas también ocasiona que quede desatendida o se lleve a cabo sobrecargando al personal el apoyo que realizan a los servicios quirúrgicos, fundamentales en fracturas de cadera o en cirugías para pacientes pluripatológicos.

Medicina Interna ha perdido tres especialistas; Urología y Radiología dos; una plaza y media en Neurología y Urgencia, uno en Oncología, Microbiología, Oftalmología y Anatomía Patológica; y media plaza en Rehabilitación y Otorrinolaringología.