Hacia dónde mirar para ver el eclipse de 2026: altura del Sol y horizonte occidental 

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será un evento histórico, pero presentará un desafío logístico fundamental para todos los observadores: coincidirá casi exactamente con el atardecer. A diferencia de los eclipses que ocurren en pleno mediodía con el astro en lo alto del cielo, este fenómeno exigirá una planificación milimétrica de nuestra línea de visión para evitar que el espectáculo quede oculto tras el paisaje.

A continuación, analizaremos las claves de orientación, altitud y las herramientas necesarias para garantizar el éxito de la observación.

Oeste geográfico y azimut del eclipse

Para captar el momento exacto en el que el día se convierte en noche, deberás dirigir tu mirada hacia el Oeste-Noroeste geográfico. La ventana de observación se sitúa en un pasillo visual muy estrecho, con un azimut que oscilará entre los 285º y los 290º dependiendo de tu ubicación exacta. Es decir, no basta con mirar ´hacia donde se pone el Sol´ de manera general; es vital conocer la orientación milimétrica.

Pero, ¿qué es exactamente el azimut y por qué es tan decisivo para esta ocasión?

En astronomía y navegación, el azimut es el ángulo horizontal medido en el sentido de las agujas del reloj desde el Norte geográfico. Esta coordenada se expresa siempre en grados, donde el Norte representa el punto de partida; situando así el Este a los 90º, el Sur a los 180º y el Oeste a los 270º exactos. Por tanto, cuando los expertos indican que el eclipse de 2026 ocurrirá en un azimut de entre 285º y 290º, nos están señalando un vector muy específico: debemos apuntar nuestra mirada entre 15 y 20 grados a la derecha del oeste puro, justo en la franja del Oeste-Noroeste.

¿A qué altura estará el Sol durante el eclipse de 2026?

La característica más definitoria de este eclipse será la bajísima altura del Sol durante la fase de totalidad. A medida que la sombra de la Luna barra la península de oeste a este, el Sol irá descendiendo progresivamente:

En su entrada por Galicia y la cornisa cantábrica, el Sol estará a unos 10º - 12º de altura sobre el horizonte. Más adelante, al atravesar la meseta en Castilla y León, la elevación rondará los 8º o 9º, y ya en su paso por Aragón y el valle del Ebro, el Sol bajará hasta los 6º.

Será finalmente, al llegar a la costa este (Comunidad Valenciana) y extinguirse finalmente en las Islas Baleares, cuando la altura crítica será de apenas 4º y 2º sobre el mar, respectivamente.

La Guerra del horizonte durante el eclipse

Con el Sol rozando el suelo, se desatará lo que los expertos denominan la guerra del horizonte. A esas altitudes tan ínfimas, la geografía dicta que un objeto de apenas un metro de altura puede generar más de 100 metros de sombra.

Esto significa que cualquier obstáculo visual en el horizonte occidental, como montañas lejanas, colinas, árboles, edificios urbanos o incluso un vehículo mal aparcado, tiene el potencial de tapar el disco solar y robarte los casi dos minutos que dura la totalidad. Para sortear este problema, los lugares ideales serán las llanuras infinitas, los acantilados altos orientados al mar o parajes muy elevados.

Aplicaciones de planificaciones astronómica

Dejar la ubicación al azar no es una opción para el eclipse de este 2026. Para asegurarte de que ningún obstáculo arruine tu visión, es indispensable apoyarse en la tecnología:

Aplicaciones móviles con Realidad Aumentada: Herramientas como PhotoPills o Sky Tonight te permiten posicionarte en un lugar y, a través de la cámara del móvil, visualizar exactamente por dónde caerá el Sol eclipsado y comprobar si alguna colina se interpone en la trayectoria.

Visores web oficiales: El Gobierno de España ha lanzado el mapa interactivo del ´Trío de Eclipses´ elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que calcula de forma automática el perfil de visibilidad, la elevación y el azimut para cualquier punto del territorio.

La táctica definitiva para ver un eclipse: la visita previa

Incluso con la mejor tecnología, la principal recomendación de seguridad logística es realizar una visita física previa al lugar de observación. Lo ideal es acudir el día anterior a la misma hora del atardecer para escanear el entorno, asegurarando así un óptimo visionado durante la fecha señalada.