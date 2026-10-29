La XXIX AutoClassic rendirá homenaje al Renault 4/4 y al periodista especializado en motor Ignacio Sáez

La feria de coches clásicos Autoclassic vuelve este fin de semana a Alcañiz y espera congregar a más de 6.500 aficionados del motor y los vehículos clásicos para rendir homenaje al Renault 4/4. Este año se cumplen ocho décadas de la presentación del vehículo. Además, se reconocerá la figura del periodista especializado en el motor Ignacio Sáez.

La muestra contará con más de 80 expositores en los que se podrán ver vehículos clásicos, recambios, piezas, miniaturas, textil y objetos vintage, entre otros elementos. También estarán presentes grandes clubes y entidades como FIVECA, el Bajo Aragón Club de Vehículos Antiguos, el Real Automóvil Club Circuito de Guadalope y la Sociedad de Aradores y Maquinaria Agrícola Clásica. A todos ellos se suma también el Club Aragón de Harley Davidson, con una exposición de Harleys, y habrá una exposición de Mustang.

A la cita acudirá el Museo Mobility, un referente en Aragón, que este año llega a la ciudad con una colección de Mercedes. Asimismo habrá un restaurador murciano, que realizará una demostración en directo de la restauración de piezas de un vehículo. Tampoco puede faltar Car Garage un espacio de intercambio entre particulares para fomentar la afición al motor clásico. Belén Adán, concejal de Ferias, ha asegurado que se trata de una cita «cargada de energía, de alguna sorpresa y de muchísimo motor».

Una edición diferente

Expo Motor Events se pone al frente de la organización por cuarto año consecutivo y su representante, Enrique Martín, ha señalado que se trata de una edición diferente. «Van a venir expositores del País Vasco, de Cataluña, de Murcia, de la Comunidad Valenciana y, cómo no, de Aragón. Todo ello con el objetivo de demostrar que el espíritu de esto sigue completamente vivo», ha asegurado.

Stand de las instituciones

El evento está organizado por el Ayuntamiento alcañizano con la ayuda de Expo Motor Events y para demostrar la importancia de la vinculación del territorio con el mundo del motor habrá un expositor en el que participan el consistorio, la Comarca del Bajo Aragón y la Diputación Provincial de Teruel.

En este espacio estará ‘El Bicho’ un escarabajo custom propiedad del alcañizano Santi Gracia. También habrá un simulador inmersivo del antiguo trazado del circuito urbano del Guadalope que permitirá a los visitantes recorrer virtualmente el circuito y sentir desde dentro la historia del motor de la ciudad.

Horarios y entradas

Debido al trágico accidente ferroviario en Toledo, la inauguración oficial ha quedado suspendida. Sin embargo, las puertas del recinto ferial se abrirán al público mañana sábado de 10.00 a 20.00; el domingo podrá visitarse de 10.00 a 20.00 y el lunes de 10.00 a 15.00.

En cuanto a las entradas, hay entrada de día y bono para las tres jornadas. Para acceder, los empadronados en la ciudad pagarán 7 euros por la entrada de día y 10 euros por el bono. Para los demás, la entrada diaria será de 10 euros y el acceso para los tres días tendrá un coste de 15 euros.