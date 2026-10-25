Cuencas Mineras estudia crear un organismo para gestionar y conservar su patrimonio minero

Garantizar el mantenimiento de las antiguas instalaciones mineras recuperadas y aprovechar su potencial turístico es uno de los retos que afronta la Comarca de Cuencas Mineras. Para ello, se plantea impulsar una fórmula de gestión conjunta entre ayuntamientos y administraciones que permita conservar este patrimonio industrial y convertirlo en un recurso turístico y cultural para el territorio.

Así lo explicó el presidente comarcal, Javier Larraz, tras mantener una reunión con representantes municipales y técnicos para abordar las posibles fórmulas de constitución de esta entidad. «Hemos realizado la inversión, pero lo importante también es realizar el mantenimiento y la gestión del propio patrimonio minero industrial», señaló.

La iniciativa surge tras las inversiones realizadas en la recuperación de antiguos edificios, pozos de extracción, infraestructuras mineras y elementos vinculados al antiguo ferrocarril. Entre las actuaciones más destacadas figura la Vía Verde, cuya ejecución ha supuesto una inversión superior a los cuatro millones de euros.

Una gestión conjunta para aprovechar el patrimonio

El organismo tendría un ámbito supramunicipal y podría integrar a la Comarca de Cuencas Mineras, los ayuntamientos, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial, además de empresas y asociaciones interesadas en la conservación y promoción del patrimonio.

Larraz destaca que el objetivo es sumar recursos y conocimientos para que las instalaciones recuperadas puedan abrirse al público y generar nuevas oportunidades para el territorio. En este sentido, subraya la importancia de preservar no solo los edificios y las infraestructuras, sino también la documentación histórica y los testimonios de quienes trabajaron en las minas y el ferrocarril. «Tenemos un recurso importantísimo para el turismo», afirma el presidente, quien también reivindica el valor del conocimiento transmitido por antiguos trabajadores, familiares y vecinos para comprender la historia minera de la comarca.

La iniciativa se complementaría con proyectos como Tierra Minera, impulsado por la asociación de desarrollo local OFICUMI, y con los recursos que ya ofrecen municipios como Utrillas, donde destacan el parque temático de la minería y el pozo El Pilar.

La Vía Verde, un nuevo atractivo turístico

La puesta en marcha de la Vía Verde representa otra de las grandes oportunidades para el desarrollo turístico de Cuencas Mineras. El recorrido conecta diez municipios y permite combinar patrimonio industrial, actividad deportiva y turismo de naturaleza.

Además, la comarca continúa trabajando en la rehabilitación de un centro de interpretación y acogida de visitantes vinculado al antiguo ferrocarril. El proyecto contempla una inversión de 300.000 euros para completar la recuperación de uno de los edificios, después de que ya se haya musealizado un antiguo cocherón donde se guardaban las locomotoras de vapor.

Larraz insiste en la necesidad de aprovechar cuanto antes las infraestructuras recuperadas y seguir incorporando otros enclaves de interés, como las antiguas instalaciones mineras de Palomar de Arroyos y Castel de Cabra o la central térmica de Aliaga.

El reto pasa ahora por establecer un modelo de gestión estable que permita conservar este legado, coordinar las actuaciones y convertirlo en un recurso duradero para los municipios. «A ver si somos capaces de formar un organismo intermedio que gestione todos estos bienes y los pongamos en valor», concluye el presidente.