Utrillas reúne a las comarcas mineras para impulsar el turismo ligado al patrimonio del carbón

Utrillas ha acogido una jornada de trabajo de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). La iniciativa busca convertir el patrimonio minero-industrial en un recurso turístico y económico para los territorios afectados por la reconversión del carbón.

El encuentro reunió a representantes de las comarcas de Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de Arcos, que analizaron sus fortalezas, debilidades y posibilidades de colaboración para desarrollar una oferta turística conjunta basada en la historia minera y la producción eléctrica. El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, destacó las oportunidades que ofrece el patrimonio industrial para atraer visitantes y generar actividad económica en estos territorios.

El patrimonio de Utrillas, una experiencia turística singular

El Parque Temático de la Minería de Utrillas fue uno de los ejemplos destacados durante la jornada. Entre sus principales atractivos figura el recorrido en locomotoras originales por una vía ferroviaria centenaria, además de las visitas guiadas por antiguos mineros y trabajadores del ferrocarril. «Es una forma de conocer todo nuestro patrimonio minero e industrial con guías auténticos, locales y voluntarios que han vivido en primera persona lo que ha sido el trabajo de extracción del lignito o el trabajo en el ferrocarril», señaló el alcalde.

Esta combinación de instalaciones históricas y testimonios directos permite ofrecer una experiencia turística vinculada a la memoria minera del municipio.

Crear una oferta conjunta entre las comarcas mineras

Moreno, también defendió la necesidad de coordinar los recursos turísticos de Utrillas, Andorra, Ariño y Escucha para ofrecer una propuesta más completa a los visitantes. El alcalde señaló que es necesario «unir sinergias y ofrecer un producto muy singular para todos los visitantes de toda España».

La colaboración permitiría conectar el Parque Temático de la Minería de Utrillas con el Museo Minero de Escucha y los recursos patrimoniales de Andorra y Ariño, favoreciendo el conocimiento del pasado industrial de ambas comarcas.

La jornada forma parte del programa de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón, en el que participan territorios de León, Teruel, Córdoba, As Pontes de García Rodríguez y las comarcas mineras asturianas. La iniciativa promueve la cooperación, la formación de los agentes turísticos y la creación de experiencias vinculadas al patrimonio minero, con especial atención a la sostenibilidad y la accesibilidad.En Teruel, el objetivo es conectar los recursos de las cuencas mineras, preservar su memoria industrial y convertir este legado en nuevas oportunidades turísticas.