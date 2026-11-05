Sebastián Álvaro, creador de ‘Al filo de lo imposible’, ofrecerá dos conferencias en Alcañiz el 12 de noviembre

El periodista, escritor y aventurero Sebastián Álvaro, conocido por ser el creador y director del mítico programa de Televisión Española Al filo de lo imposible, visitará Alcañiz el próximo jueves 12 de noviembre para protagonizar dos conferencias en las que compartirá sus experiencias recorriendo algunos de los lugares más extremos del planeta.

La primera cita tendrá lugar a las 10.30 y estará dirigida a los estudiantes de Formación Profesional del CPIFP Bajo Aragón. Organizada por Caja Rural de Teruel, la conferencia, titulada Una vida al filo, permitirá a los jóvenes conocer de primera mano las vivencias y aprendizajes acumulados por Álvaro durante décadas de expediciones.

El encuentro abordará valores como el esfuerzo, la superación personal, la pasión, la curiosidad, la preparación y el trabajo en equipo. A través de sus experiencias, el aventurero también reflexionará sobre la importancia de afrontar la incertidumbre, asumir desafíos y desarrollar la capacidad de adaptación ante situaciones difíciles. El espacio en el que se celebrará esta primera conferencia está todavía pendiente de confirmación.

Una segunda conferencia abierta a todos los alcañizanos

La visita de Sebastián Álvaro a Alcañiz continuará esa misma tarde con una segunda conferencia organizada por el Ayuntamiento de la localidad. En esta ocasión, el encuentro estará abierto al público en general y tendrá lugar en el Teatro Municipal, aunque todavía no se ha concretado la hora de inicio. La cita ofrecerá a los vecinos del Bajo Aragón la oportunidad de escuchar las historias y reflexiones de una de las figuras más reconocidas de la aventura y la exploración en España.

Sebastián Álvaro estuvo al frente de Al filo de lo imposible durante más de 25 años. A lo largo de su trayectoria ha liderado más de 200 expediciones y producido más de 350 documentales, recorriendo algunos de los escenarios naturales más exigentes del mundo. Su experiencia le ha convertido en un referente de la divulgación de los valores asociados a la exploración, la naturaleza y la superación de los límites personales.

Una exposición fotográfica completa su visita a la provincia

La presencia de Sebastián Álvaro en la provincia se enmarca en una programación cultural y divulgativa impulsada por Caja Rural de Teruel, que incluye también la exposición fotográfica El mundo en el fin del mundo.

La muestra podrá visitarse del 9 de noviembre al 9 de diciembre en el Claustro del Obispado de Teruel y reúne imágenes captadas por el aventurero durante sus expediciones por lugares como la Antártida, la Patagonia, el Himalaya, el Karakórum y el Tíbet. La exposición abrirá de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Su inauguración oficial está prevista para el viernes 13 de noviembre, con la presencia del propio Sebastián Álvaro.