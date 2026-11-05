Actualizado 20:30

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

05 NOV 2026|

Actualizado 20:30

Sebastián Álvaro, creador de ‘Al filo de lo imposible’, ofrecerá dos conferencias en Alcañiz el 12 de noviembre

El aventurero y periodista compartirá su experiencia con los alumnos del CPIFP Bajo Aragón por la mañana y con el público general por la tarde en una sesión en el teatro de la ciudad

El escritor y montañero Sebastián Álvaro antes de intervenir en el Curso de Periodismo de Alcañiz. / L.C.
El escritor y montañero Sebastián Álvaro antes de intervenir en el Curso de Periodismo de Alcañiz. / L.C.

La COMARCA05 11 2026

Comentar

Cultura y Ocio

El periodista, escritor y aventurero Sebastián Álvaro, conocido por ser el creador y director del mítico programa de Televisión Española Al filo de lo imposible, visitará Alcañiz el próximo jueves 12 de noviembre para protagonizar dos conferencias en las que compartirá sus experiencias recorriendo algunos de los lugares más extremos del planeta.

La primera cita tendrá lugar a las 10.30 y estará dirigida a los estudiantes de Formación Profesional del CPIFP Bajo Aragón. Organizada por Caja Rural de Teruel, la conferencia, titulada Una vida al filo, permitirá a los jóvenes conocer de primera mano las vivencias y aprendizajes acumulados por Álvaro durante décadas de expediciones.

El encuentro abordará valores como el esfuerzo, la superación personal, la pasión, la curiosidad, la preparación y el trabajo en equipo. A través de sus experiencias, el aventurero también reflexionará sobre la importancia de afrontar la incertidumbre, asumir desafíos y desarrollar la capacidad de adaptación ante situaciones difíciles. El espacio en el que se celebrará esta primera conferencia está todavía pendiente de confirmación.

Una segunda conferencia abierta a todos los alcañizanos

La visita de Sebastián Álvaro a Alcañiz continuará esa misma tarde con una segunda conferencia organizada por el Ayuntamiento de la localidad. En esta ocasión, el encuentro estará abierto al público en general y tendrá lugar en el Teatro Municipal, aunque todavía no se ha concretado la hora de inicio. La cita ofrecerá a los vecinos del Bajo Aragón la oportunidad de escuchar las historias y reflexiones de una de las figuras más reconocidas de la aventura y la exploración en España.

Sebastián Álvaro estuvo al frente de Al filo de lo imposible durante más de 25 años. A lo largo de su trayectoria ha liderado más de 200 expediciones y producido más de 350 documentales, recorriendo algunos de los escenarios naturales más exigentes del mundo. Su experiencia le ha convertido en un referente de la divulgación de los valores asociados a la exploración, la naturaleza y la superación de los límites personales.

Una exposición fotográfica completa su visita a la provincia

La presencia de Sebastián Álvaro en la provincia se enmarca en una programación cultural y divulgativa impulsada por Caja Rural de Teruel, que incluye también la exposición fotográfica El mundo en el fin del mundo.

La muestra podrá visitarse del 9 de noviembre al 9 de diciembre en el Claustro del Obispado de Teruel y reúne imágenes captadas por el aventurero durante sus expediciones por lugares como la Antártida, la Patagonia, el Himalaya, el Karakórum y el Tíbet. La exposición abrirá de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Su inauguración oficial está prevista para el viernes 13 de noviembre, con la presencia del propio Sebastián Álvaro.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Bajo Aragón celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras: «Atender a otros no significa olvidarnos de nosotros mismos»

La conciliación laboral, el desgaste emocional y la falta de recursos en los pequeños municipios complican la labor de quienes atienden diariamente a familiares dependientes

Comentar

El Bajo Aragón celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras: «Atender a otros no significa olvidarnos de nosotros mismos»

Teruel acogerá el primer encuentro de empresarias de Aragón para impulsar el liderazgo y talento femenino

El encuentro se celebrará el 19 de noviembre en el Centro Sociocultural de San Julián y cuenta con 245 plazas, servicio de ludoteca y transporte desde Zaragoza

Comentar

Teruel acogerá el primer encuentro de empresarias de Aragón para impulsar el liderazgo y talento femenino

Alejandro García: «En el SACE explicamos el proceso paso a paso y con un lenguaje comprensible»

ENTREVISTA. Alejandro lleva años acompañando a personas de toda la provincia de Teruel que llegan al Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas (SACE) del INAEM con una idea...

Comentar

Alejandro García: «En el SACE explicamos el proceso paso a paso y con un lenguaje comprensible»

La sala de Arte Digital de Alcañiz alcanza los 4.200 visitantes en su primer año de vida

El centro, único en Aragón dedicado al arte digital contemporáneo, ha acogido seis exposiciones con cerca de 60 artistas

Comentar

La sala de Arte Digital de Alcañiz alcanza los 4.200 visitantes en su primer año de vida

Lola Oriol recibe en Bilbao un reconocimiento nacional por su trayectoria al frente del Gloria Fuertes: «El premio es para todos»

La directora del centro reivindica la inclusión real y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y dedica la distinción a toda la comunidad educativa

Comentar

Lola Oriol recibe en Bilbao un reconocimiento nacional por su trayectoria al frente del Gloria Fuertes: «El premio es para todos»

José Blesa, de la mina a los lienzos para elevar a arte el carbón de Ariño

FOTOGALERÍA. Cogió los pinceles cuando se jubiló de la mina y su arte ha viajado a París, Qatar y este verano, al Bajo Aragón. Combina el carbón con óleo para...

Comentar

José Blesa, de la mina a los lienzos para elevar a arte el carbón de Ariño
Periódico del Bajo Aragón Histórico