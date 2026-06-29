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29 JUN 2026|

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Un incendio forestal en Valderrobres moviliza a la helitransportada de Alcorisa y 2 brigadas terrestres

VÍDEO. El fuego se ha originado en torno a las 18.00, aunque la rápida intervención de bomberos del dispositivo INFOAR y Agentes para la Protección de la Naturaleza ha conseguido extinguir ya parte de las llamas

Imagen de la helitransportada trabajando en el incendio forestal de Valderrobres / Ayuntamiento
Imagen de la helitransportada trabajando en el incendio forestal de Valderrobres / Ayuntamiento

Camila Ortiz Tomaselli29 06 2026

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Incendios

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Un incendio forestal se ha declarado este lunes por la tarde en una zona de vegetación de Valderrobres, cercana a la entrada del pantano de Pena. El fuego se ha detectado a las 18.00 por el puesto fijo de La Picosa, aunque la rápida intervención de bomberos y Agentes para la Protección de la Naturaleza ha conseguido extinguir ya parte de las llamas, según confirman desde el Ayuntamiento.

En la zona se encuentran trabajando 3 autobombas, la helitransportada de Alcorisa y 2 brigadas terrestres. Todavía se desconocen las causas que han desatado las llamas.

La zona afectada presenta vegetación que ha crecido notablemente tras las últimas lluvias, estado que favorece la propagación rápida de las llamas.

*Información en actualización

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