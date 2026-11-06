Luz Antonino se proclama campeona de España de trial femenino TR2 con solo 15 años

Luz Antonino Agudo ha culminado una temporada sobresaliente al proclamarse campeona de España de trial femenino en la categoría TR2. Con tan solo 15 años recién cumplidos, la piloto del Trial Matarraña se ha impuesto en la clasificación general con 157 puntos, después de conseguir la victoria en siete de las ocho pruebas disputadas. Un resultado que confirma su progresión en una disciplina que practica desde que tenía cinco años.

La joven piloto ha dominado con autoridad el campeonato nacional. Su regularidad le ha permitido distanciarse ampliamente de sus principales rivales: Ada Martí, del MC Amposta, ha terminado segunda, mientras que Ángela Allende, del CD Portillo, ha completado el podio. Luz únicamente cedió el primer puesto en la segunda cita de la temporada, celebrada en Sigüenza, donde terminó segunda.

“Un orgullo muy grande”, reconoce la deportista al recordar el momento en el que supo que podía proclamarse campeona de España. “Nunca te lo esperas y el trabajo es muy duro”, explica. La primera victoria de la temporada fue determinante para empezar a creer en sus posibilidades y afrontar el resto del calendario con el objetivo de luchar por el título.

Diez años sobre la moto y cuatro jornadas de entrenamiento

La relación de Luz con el trial comenzó prácticamente desde pequeña. Se subió por primera vez a una motocicleta con cinco años, siguiendo los pasos de su padre, al que le apasionaban las motos. Aquella primera experiencia despertó su interés por una modalidad en la que pronto comenzó a destacar. Diez años después, ha conseguido convertir aquella afición en un título nacional.

Detrás del resultado hay muchas horas de preparación. La piloto entrena cuatro días a la semana durante aproximadamente cuatro horas cada jornada, con sesiones que define como “muy intensas”. Un esfuerzo que debe compaginar con sus estudios de tercero de la ESO y que obliga a organizar buena parte de su tiempo libre alrededor de los entrenamientos y las competiciones.

Luz Antonino durante el Campeonato de España / Cedida

Además, las condiciones de cada prueba añaden dificultad a un campeonato que ha alternado jornadas de mucho calor con otras de frío. “Si trabajamos muy duro, podríamos llegar”, recuerda sobre la mentalidad con la que afrontó la temporada.

Su padre, una pieza clave en el campeonato

Una de las personas fundamentales en su trayectoria es su padre, que ha ejercido como entrenador y mochilero desde sus primeros pasos en el trial. De hecho, Luz tiene claro a quién dedica este campeonato: “A mi padre, porque es el que siempre ha creído en mí y el que siempre ha estado conmigo en este proceso desde los cinco años”.

También agradece el respaldo del resto de su familia y de sus patrocinadores. Durante las competiciones, contar con sus seres queridos entre el público supone una motivación especial, especialmente porque las características de los recorridos, habitualmente por la montaña, dificultan que puedan seguirla durante toda la prueba.

Aunque Luz reside en la localidad valenciana de Sagunto, compite bajo los colores del Trial Matarraña y desarrolla buena parte de sus entrenamientos en zonas de montaña e instalaciones indoor. La falta de circuitos específicos en su entorno les obliga a buscar diferentes espacios para continuar progresando.

Con el título nacional ya en sus manos, la joven también mira hacia el futuro de una disciplina en la que le gustaría ver una mayor participación femenina. Reconoce que no conoce a demasiadas chicas que practiquen trial y anima a otras jóvenes a probarlo. “Que se animen si les gusta y que vayan a por todas, porque es muy bonito el trial y a dónde puedes llegar no lo sabes ni tú misma”, aconseja.

Al recordar qué le diría a aquella niña de cinco años que comenzaba a montar, Luz lo tiene claro: «que siga entrenando, que puede llegar lejos y que disfrute muchísimo el día en que consiga ser campeona».