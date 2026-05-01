Seguramente Chloe Dalton es una mujer bastante conocida en el Reino Unido. Asesora política y experta en política exterior, ha trabajado durante más de una década en el parlamento británico y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ha asesorado y escrito para numerosas figuras destacadas. Sin embargo, nunca se había propuesto escribir un libro como tal. Pero, como se dice que la vida da muchas vueltas, un acontecimiento, en apariencia intrascendente, cambió su rutina, su vida y la forma de existir en este mundo, además de estimularla a escribir uno de los libros más bellos que se han escrito en mucho tiempo sobre la relación entre el ser humano y los animales.

Y es que la literatura sobre naturaleza sigue dando títulos capaces de emocionar y de abrir nuevas preguntas sobre nuestra relación con el mundo salvaje. Este es el caso del libro que hoy os recomiendo: La liebre y yo, una carta de amor a la naturaleza que nos anima a detenernos y prestar atención a lo admirable que puede ser nuestro entorno. En febrero de 2021, Chloe Dalton pasaba el confinamiento en su casa de la campiña inglesa. "Fue un mes glacial -nos dice-. La temperatura descendía con frecuencia a los cinco grados bajo cero...". En uno de sus paseos se encontró por casualidad una liebre recién nacida, un lebrato, en medio de un camino. Temiendo que no sobreviviera, decidió llevársela a casa con la intención de liberarla en cuanto hubiera crecido.

En este delicioso libro, Dalton nos narra la asombrosa relación que entabla con el animal a lo largo de varios años y cómo esa experiencia transforma profundamente su mirada del mundo que la rodea. A pesar de los desafíos, perseveró y, tras varios intentos y tropiezos, logró sacar adelante a su pequeña compañera.

Al mismo tiempo, invita a descubrir los hábitos de las liebres y la manera en que han sido vistas a lo largo del tiempo en el arte, la literatura y la historia natural. El resultado es un libro maravilloso, escrito con ternura y lirismo, que nos hace testigos de una relación extraordinaria que despierta nuestro asombro por la naturaleza y ofrece una delicada lección de vida.

Quizás el éxito de ventas inmediato en el mundo occidental que ha tenido venga de que la escritura clara y mesurada de Dalton proporciona un poco de consuelo en este mundo frenético y convulso; de que quizás el mayor regalo que recibe de esta liebre es una grata sensación de paz, y este libro, os lo aseguro, proporciona un efecto muy similar en el lector que se acerca a sus páginas.

Miguel Ibáñez. Librería de Alcañiz