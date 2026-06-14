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14 JUN 2026|

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Tamborile reúne a 3.000 personas en Mezquita de Jarque con artistas internacionales

FOTOGALERÍA. La programación arrancó el viernes con actividades educativas y sociales desarrolladas en distintos puntos y el sábado se pudo disfrutar de artistas de Francia, Perú, Chile, República Checa y España

Tamborile ha conseguido reunir a 3.000 personas en una nueva edición del festival de música. / Organización
Tamborile ha conseguido reunir a 3.000 personas en una nueva edición del festival de música. / Organización

La COMARCA14 06 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Mezquita de Jarque ha vuelto a convertirse este fin de semana en uno de los principales escenarios de la música de calle en España con la celebración de la decimosexta edición del Festival Tamborile, que ha reunido a unas 3.000 personas en una localidad de apenas 83 habitantes.

La programación arrancó el viernes con actividades educativas y sociales desarrolladas en distintos puntos de las Cuencas Mineras . El sábado la jornada concentró a artistas de Francia, Perú, Chile, República Checa y España. Formaciones como La Compagnie Apito, Caravana Banda, Acousteel Gang, Always Drinking Marching Band, Cholo Chicha, Sonido Vegetal o Fongo han protagonizado una intensa programación marcada por la música itinerante, la participación del público y la convivencia en el espacio público.

La cita está organizada por la Asociación Cultural Tamborile y cuenta con el apoyo por el Ayuntamiento de Mezquita de Jarque, la Comarca Cuencas Mineras, la Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno de Aragón. Desde su nacimiento en 2009, Tamborile ha reunido a 142 grupos, más de 1.250 artistas y más de 40.000 asistentes, convirtiéndose en una de las iniciativas culturales más consolidadas del medio rural aragonés.

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