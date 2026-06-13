DesdeDesde hace 49 años, junio es en España sinónimo de diversidad, búsqueda de la igualdad y amor libre, con su día grande centrado el 28 de este mes. El Orgullo permite celebrar la diferencia en comunidad y eso es exactamente lo que han hecho este sábado Caspe y Alcorisa, esta última con actos también el viernes. En la Ciudad del Compromiso, la asociación Espacio Comarca Orgullosa (ECO) Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp ha organizado junto al Ayuntamiento la primera edición de una fiesta reivindicativa que, adelantan, se mantendrá en el calendario.

La visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en el medio rural es imprescindible, lugar de donde han tenido que irse numerosas personas ante la intolerancia de sus vecinos. «Celebramos que existimos, reivindicamos que nuestros derechos importan y recordamos a quienes nos abrieron camino para que hoy podamos estar aquí visibles, libres y orgullosas (...). Durante demasiado tiempo muchas personas del colectivo tuvieron que marcharse para poder ser ellas mismas o tuvieron que esconderse, callarse o vivir una vida que no era la suya. Queremos decir alto y claro que nadie debería abandonar su pueblo para vivir con dignidad, nadie debería sentir miedo por amar y nadie debería ocultar quién es para sentirse aceptado», ha compartido la asociación en la lectura de su manifiesto, en el parque del Muro.

Los aplausos se han mezclado con vítores y palabras de complicidad de un público que ha aunado a mayores, jóvenes y niños. El arranque de la jornada, a las 18.00, ha estado marcado por los últimos coletazos del caluroso sol que, a partir de las 19.00, ha empezado a aflojar. El habitual viento que corre en el parque del Muro enseguida ha sido un aliado más para reducir la sensación térmica, animando a cada vez más vecinos a acercarse a disfrutar del Orgullo caspolino.

El evento también ha dejado espacio para reconocer la labor y la trayectoria de vecinos y entidades. El premio de ECO más emotivo ha sido para Juani, la primera mujer trans en salir del armario en Caspe hace más de 40 años, a sus 18. La asociación le ha entregado el reconocimiento a la ‘Visibilidad’ por el camino que ha abierto a tantas personas que, como ella, han sufrido los prejuicios de la sociedad. La Asociación de la Mujer Caspolina ha recibido el galardón a la entidad ‘Aliade’ por su colaboración y comprensión de que la lucha por los derechos de las mujeres está alineada con la del colectivo. El tercer premio ha sido para Micaffé, en la categoría ‘Compromiso’, por su constante predisposición para ayudar y colaborar en cualquier propuesta. Los tres han recibido una escultura de madera realizada por Piedra, palet o tijera.

Los premios han continuado con una iniciativa más: un concurso nacional de fotografía. Los ganadores han sido Antonio Heras, en tercer lugar; Delma Álvarez, en segundo; y Antonio Pardo con Nerea Hinojosa, en primer puesto.

ECO ha dispuesto además una barra solidaria con bebidas y bocadillos, y un puesto de ‘merchandising’ con distintos productos como chapas, pulseras o pines. En este mismo ‘stand’, se podía apuntar a una rifa de varias cestas.

Alcorisa celebra su quinto Orgullo

Por su parte, Alcorisa ha celebrado su quinta edición de la Semana del Orgullo LGTBIQ+, organizada por la asociación Amas Rurales de la localidad. La iniciativa, que contó con actos el pasado viernes y este sábado, ha reunido a vecinos y visitantes en dos jornadas que han combinado reflexión, creatividad y ocio para promover la diversidad, la inclusión y el respeto.

La programación arrancó el viernes con un cinefórum en torno a la película ‘Maspalomas’, pero concentró su grueso de actos este sábado. La lectura del manifiesto ha dado inicio a la segunda jornada poniendo el foco en la defensa de la educación como herramienta fundamental para construir una sociedad más igualitaria y respetuosa con la diversidad. El texto también ha recordado la situación de los colectivos más vulnerables en conflictos internacionales como el de Palestina y otros escenarios bélicos de Oriente Medio.

Tras el manifiesto ha tenido lugar una mesa redonda centrada en la educación y, especialmente, en el acoso escolar y el ‘bullying’ que sufren muchas personas del colectivo LGTBIQ+. El debate ha abordado la necesidad de seguir trabajando desde las aulas para prevenir las primeras formas de violencia y discriminación.

La jornada ha continuado con un taller de mural colaborativo abierto a personas de todas las edades. Los participantes han elaborado de forma conjunta una obra artística que posteriormente se ha dividido en pequeñas piezas para que cada persona pudiera conservar una parte del trabajo realizado.

La parte más festiva ha llegado de la mano de Las Liandras, que animaron la tarde con un bingo musical y teatralizado, al que le seguirá por la noche la actuación de DJ Suka para poner el broche final con música y ambiente festivo.

Desde Amas Rurales han destacado la importancia de celebrar este tipo de iniciativas en el medio rural. «Llevar las reivindicaciones a localidades como Alcorisa contribuye a descentralizar las luchas sociales y a reforzar su impacto», ha destacado su portavoz, Eva Villarroya.