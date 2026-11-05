Alejandro García: «En el SACE explicamos el proceso paso a paso y con un lenguaje comprensible»

Llevas muchos años trabajando en el SACE de Teruel. ¿Cómo ha cambiado el servicio durante este tiempo?

El objetivo del SACE se mantiene: apoyar a quien quiere emprender y a las empresas. Sí que veo sobre todo, un importante cambio en la forma de emprender, en cómo adaptarse a esas nuevas oportunidades y los sectores en los que se emprende. Por eso actualizamos de manera continua nuestros materiales y la información que ofrecemos.

Para alguien que nunca haya oído hablar del SACE, ¿cómo explicarías qué es y qué ayuda puede encontrar allí?

Me gusta decir que somos un comodín para quien emprende. Ayudamos a entender los primeros pasos y explicamos de forma clara los trámites de constitución, las formas jurídicas, la Seguridad Social, la contratación laboral y las subvenciones al emprendimiento y a la contratación.

También, una vez crean su negocio, nos mantenemos a su lado, para poder seguir dándole apoyo, con otro tipo de servicios para la empresa.

¿Con qué dudas o preocupaciones llegan habitualmente las personas que están pensando en montar su propio negocio?

Llegan perfiles muy distintos. Muchas personas traen una idea, pero no conocen los trámites, los costes de empezar ni las posibles ayudas o ventajas. Y casi todas comparten una preocupación, aunque no siempre la expresen: «¿Funcionará mi negocio?». Nuestro trabajo es ayudarles a ordenar esas dudas y a tomar decisiones con más información.

Desde tu experiencia, ¿qué tiene de particular emprender en la provincia de Teruel?

En Teruel, nos podemos encontrar con retos y, también con ventajas, comparándolo con otras provincias. A día de hoy, un gran reto son las zonas rurales, donde preocupa el relevo generacional, para que aquellos negocios de toda la vida continúen dando ese servicio. Por otro lado, esa particularidad de sitios tan bonitos y rurales con los que cuenta la provincia, creo que también producen un efecto llamada para la creación de nuevos negocios, o para ese cambio de aires que muchas veces busca la gente de otras provincias.

¿Qué perfiles suelen acudir al servicio? ¿Atendéis tanto a jóvenes con una primera idea como a personas con experiencia que quieren iniciar una nueva etapa profesional?

En SACE tenemos hueco para todo el mundo. Vienen jóvenes con poca experiencia, pero con buenas ideas y con muchas ganas de emprender y aprender, y también gente de mayor edad, que gracias a esa experiencia, tiene claro lo que quiere hacer en los años de vida laboral que les quedan, y buscan esa opción de comenzar por su cuenta.

Nuestro papel es facilitarles el proceso, sea cual sea su punto de partida.

¿Qué tipos de proyectos o sectores son los más habituales? ¿Has observado algún cambio o nuevas tendencias en los últimos años?

La hostelería y la construcción siguen siendo sectores habituales. Pero los tiempos cambian y también vemos proyectos tecnológicos que hace unos años apenas aparecían y negocios online. En algunos casos basta un ordenador y trabajar desde casa, lo que permite empezar sin asumir grandes inversiones y reduce parte del miedo a los costes iniciales.

Muchas personas llegan con una idea, pero no saben si realmente puede convertirse en un negocio. ¿Cómo las ayudáis a darle forma y valorar sus posibilidades?

Nadie tiene una varita mágica para garantizar que un negocio funcionará, pero sí hay señales que ayudan a valorar sus posibilidades. El plan de empresa o de viabilidad es fundamental, sobre todo cuando la inversión es alta. Nosotros planteamos preguntas para detectar qué aspectos están poco maduros, ordenar la información y revisar los trámites, las obligaciones legales y los posibles apoyos.

Lo fundamental siempre, es contar con un buen conocimiento del negocio que se quiere montar, y si va unido a un buen acompañamiento y formación, siempre facilita que el negocio comience de la mejor manera. Nosotros intentamos ordenar todas esas ideas o información, y ajustarlo a las posibilidades de montar un negocio, poniendo los conocimientos sobre temas legales, trámites o beneficios para la empresa.

¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando alguien empieza a plantearse el autoempleo y qué consejo darías para evitarlos?

El principal error es empezar sin suficiente información. La ilusión y el esfuerzo son importantes, pero antes hay que estudiar bien el proceso y comprobar si el proyecto puede ser rentable.

El consejo que les daría, es que pasen por el mayor número de asesores o servicios de apoyo al emprendimiento. Siempre ayuda escuchar a diferentes profesionales, y diferentes opiniones, y valorar todas las opciones, para poder beneficiarnos lo máximo posible. Además, considero que es fundamental realizar un buen plan de viabilidad.

Después de tantos años en el servicio, ¿hay algún proyecto o alguna historia que recuerdes especialmente?

Recuerdo sobre todo las ideas diferentes, esas que se salen de lo habitual. A veces son propuestas muy sencillas, pero nadie las había puesto en marcha. Eso no significa que los negocios más tradicionales no puedan funcionar, pero cuando alguien llega con una idea nueva, suele dejar huella.

Teruel es una provincia extensa y con muchos municipios. ¿Cómo os organizáis para acercar este apoyo a las personas emprendedoras de distintos puntos de la provincia?

Contamos con atención en Teruel y Alcañiz. Además, todas las oficinas del INAEM de otros municipios dan a conocer el servicio. Podemos atender por teléfono y de forma presencial, aunque siempre que es posible preferimos ver a la persona cara a cara, porque podemos apoyarnos en materiales que facilita su comprensión y comprobar mejor que todo se ha entendido. En cualquier caso, estamos disponibles para resolver dudas y explicar las cosas tantas veces como sea necesario.

¿Qué es lo que más valoran las personas después de pasar por el servicio?

Creo que el hecho de explicar las cosas paso a paso, de forma que resulte fácil para el usuario. No queremos que la gente se limite a montar un negocio y a pagar cada mes lo que Hacienda, Seguridad Social, o cualquier otro organismo le pida. Queremos que la gente entienda por qué lo paga y conozca sus derechos y obligaciones.

Si pudieras hablar directamente con alguien que lleva tiempo pensando en emprender, pero todavía no se ha decidido ¿Qué le dirías?

Ser tu propio jefe tiene ventajas y desventajas. Si la idea le ilusiona, le diría que la valore bien y que, si realmente es lo que quiere, se anime con toda la información posible. Ser autónomo supone asumir el peso del negocio sobre tus hombros, pero también permite organizarse con mayor libertad y, si además trabajas en algo que te gusta, puede ser muy satisfactorio.

Hace poco has comenzado también una nueva etapa personal como padre. ¿Te ha hecho mirar de otra manera los comienzos, la incertidumbre y la ilusión con la que tantas personas llegan al servicio para poner en marcha una idea?

Todos los comienzos tienen cosas que ilusionan, y por supuesto, también ese desconocimiento de lo nuevo, que te hace a veces plantearte si estarás haciéndolo bien. La mayoría de veces, solo te acuerdas de lo bueno, y valoras más poner en marcha ese reto, cuando te ha costado un poquito más. Cuando hay incertidumbre, la ilusión y la constancia ayudan a seguir avanzando.

Para terminar, ¿qué tiene que hacer una persona interesada para solicitar una cita o ponerse en contacto con el SACE en la provincia de Teruel?