La última niebla / La amortajada

Lamentablemente, a menudo se ha obviado el verdadero valor de muchas mujeres en casi todos los ámbitos. Por supuesto, en el de la Literatura también. Cuando se habla de movimientos o generaciones vemos, con sorpresa, cómo las mujeres han desaparecido de ellos (la Generación del 27, la del 36, etc…). Y también, no podía ser menos, cuando se habla del movimiento sudamericano del «Boom». Sin embargo, hubo una escritora sin la cual no se comprendería ese movimiento. Sin la cual, quizás Juan Rulfo, José Donoso, Carlos Fuentes o García Márquez no hubieran escrito como lo hicieron. Ella fue MARIA LUISA BOMBAL. Y de ella os quiero hablar hoy, porque es una de las imprescindibles de las letras hispanoamericanas.

La chilena MARIA LUISA BOMBAL (1910-1980) cursó sus estudios en París, pero en 1933 ya estaba establecida en Buenos Aires -se hospedó durante dos años en casa de Pablo Neruda- donde entró en contacto con el grupo de la revista «Sur». Fue en ese ambiente en donde escribió la parte más importante de su obra. Una obra, en verdad, bastante breve (dos novelas cortas y un puñado de cuentos), pero lo suficientemente importante, como he dicho, para ejercer una reconocida influencia en casi todos los escritores de aquel movimiento que revolucionó el mundo de las letras; y para ser considerada la madre del «realismo mágico».

Ser mujer, chilena y dedicarse a desentrañar los misterios de la feminidad, quizás hayan sido los mayores desafíos que sorteó con nobleza para ganarse el respeto de sus contemporáneos y el amor de sus lectores.

Por todo ello, celebro tanto que la editorial Seix Barral haya decidido reeditar la obra completa de esta excepcional escritora. El tomo contiene, pues, las dos novelas breves: «LA ULTIMA NIEBLA» y «LA AMORTAJADA», además de los cinco cuentos que escribió.

Para mayor brevedad, comentaros sólo los dos novelitas: «LA ULTIMA NIEBLA» oscila entre lo real y lo onírico. En ella, la protagonista, casada con un hombre al que no ama, fantasea con una posible relación imaginaria con un hombre al que no ha conocido. Con maestría y originalidad, BOMBAL nos muestra el mundo femenino desde otra perspectiva -aquí se describe, por primera vez en una escritora de habla hispana, el acto sexual desde el punto de vista femenino-.

En «LA AMORTAJADA», Ana María, muerta y yacente en su féretro, mantiene un último encuentro con algunas de las personas más importantes de su vida, quienes despiertan en la protagonista fallecida sentimientos encontrados y sensaciones nuevas asociadas a la muerte -la descriminación femenina por causa del matrimonio y la liberación de la mujer a través del sexo son algunas de las ideas transgresoras que desprende el texto-. Jorge Luis Borges escribió de él: «Libro de triste magia, deliberadamente obsoleto… libro que no olvidará nuestra América».

Autora de una obra mínima y perfecta, esta poeta de la prosa hechiza desde la primera línea que leemos de esa escritura precisa, enigmática y exquisita

Pura delicia de LITERATURA.