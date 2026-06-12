El Maestrazgo celebra su primera Feria del Libro en Castellote con mucha actividad

Castellote albergó una jornada cultural sin precedentes con la celebración de la I Feria del Libro de la Comarca del Maestrazgo promovida por la Comarca del Maestrazgo. La cita contó con el apoyo de el CEMAT, Centro de Estudios del Maestrazgo y la Asociación Castellote Villa Templaria.

Concebido inicialmente como un formato experimental, el evento cumplió con creces su objetivo principal: aglutinar y visibilizar todo el conocimiento y la literatura generada en torno al Maestrazgo. La convocatoria se saldó con una importante colaboración al lograr reunir a la totalidad de los centros de estudios de la zona y a las asociaciones locales, quienes acudieron con sus fondos bibliográficos y publicaciones para compartir el patrimonio cultural del territorio.

El carácter innovador y piloto de la feria favoreció que se interpretara como un espacio idóneo para que los colectivos pudieran conocerse, conectar y compartir sus realidades. El encuentro propició un espacio clave para el debate abierto sobre las oportunidades y los retos actuales en la gestión cultural, analizando de forma conjunta el papel que desempeñan las asociaciones, los voluntarios y la propia administración pública en la dinamización del medio rural.

La actividad comenzó con la apertura de los stands con la participación de la Bodega de Castellote, el Grupo de Estudios de Mas de Las Matas, el CELAN de Andorra, el Centro de Estudios de Els Ports, el CELA de Alcorisa, el Morrón de Las Cuevas de Cañart, Ontejas de Fortanete, el Torreón Templario, ADOR, Parque Cultural del Maestrazgo, Parque Cultural del Chopo Cabecero, IET, Prensas de la Universidad de Zaragoza, CEMAT y la Comarca del Maestrazgo.

También, se dio voz a la creación literaria del territorio con la presentación de siete libros de temática local por parte de sus propios autores: 'Me encargaré de contarlo', de Ángel Hernández; 'El viaje del anarquista', de Elifio Feliz de Vargas; 'Lo que me contaron las piedras', de Pere Bellés; 'El Mas de Andrés', de Álvaro Tena; 'Voces Masoveras', de Félix A. Rivas; y 'Memorias de Felipa Bellés', de Elena Fortea. Asimismo, el Cemat presentó el Peirón 37. Los más jóvenes participaron en los talleres de animación a la lectura organizados por La Ardachoteca. La mañana también acogió un emotivo acto por el XX aniversario del club de lectura de la biblioteca local.

Actividades lúdicas simultáneas

La Feria del Libro también tuvo espacio para la música, el teatro, la colaboración y los juegos. Así, antes de la comida popular, la plaza se ambientó con un vermut literario, una propuesta que fusionó poesía y música en directo a cargo del grupo turolense Poética Líquida.

Las primeras horas de la tarde estuvieron dedicadas a los niños con la obra teatral de marionetas 'Los Descuentacuentos', de la compañía Galitoon. Acto seguido, los representantes de las asociaciones y centros de estudios mantuvieron una sesión de trabajo técnico (workshop) para intercambiar experiencias y plantear estrategias culturales conjuntas. El cierre combinó el taller de escritura creativa guiado por los autores de ascendencia castellotana Kike Parra y Bárbara Blasco.

Finalmente, tuvo lugar un Scape Street por el casco histórico organizado por la Asociación Castellote Villa Templaria. Las pruebas estaban diseñadas para aprender sobre la historia del temple en Castellote y los actores, voluntarios de la localidad, interpretaron muy bien su papel.