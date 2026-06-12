Las periodistas alcañizanas Pilar Narvión y Concepción Gimeno, entre los protagonistas de las obras del IET

La colección de Periodistas de Teruel, editada por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel, muestra la trayectoria de Concepción Gimeno, Braulio Foz, Pilar Narvión y Víctor Santos Pruneda. Los autores de las publicaciones de la serie, coordinada por Carmen Marta-Lazo, han presentado hoy al público las obras, que buscan dar a conocer la vida de estos profesionales y su aportación al mundo del periodismo.

El acto de presentación de la serie se ha celebrado en el Salón de Actos del Vicerrectorado del Campus de Teruel, con la presencia de Beatriz Martín, vicepresidenta primera de la DPT y diputada delegada del IET.

Martín ha destacado el papel de los periodistas a la hora de formar una “sociedad libre y democrática”. “Desde el Instituto de Estudios Turolenses y la Diputación Provincial de Teruel, nos hemos sumado a esta iniciativa, esta reivindicación, para enfocarnos en una prensa libre, profesional y fiable”, ha declarado la diputada.

Inmaculada Plaza, directora del IET, ha puesto en relieve la importancia de la historia y el legado que nos precede para fomentar la investigación y divulgar el conocimiento. En esta línea, Plaza ha destacado la labor de la colección a la hora de recuperar la memoria de los autores y poder aprender de ellos.

De la colección, Carmen Marta-Lazo, que es vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza, ha recalcado la importancia de estas obras como una representación no solo de más de un siglo de historia de la comunicación, sino también de la sociedad española. “Son figuras distintas en sus épocas, en sus miradas, en sus perspectivas y en sus líneas temáticas, por ello también toda la riqueza interdisciplinar. Pero comulgan con el compromiso a la sociedad”, ha explicado.

La presentación cuenta con la colaboración de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón, cuya delegada en Teruel ha subrayado lo importante que es conocer la trayectoria de periodistas en otras épocas para recordar la importancia de una sociedad bien informada y crítica para ser más libre.

La colección Periodistas de Teruel consta de cuatro libros, hasta la fecha: Concepción Gimeno: periodista de personalidad poliédrica, escrito por Margarita M.ª Pintos; Braulio Foz, redactado por Antonio Peiró; Pilar Narvión. Pionera de la crónica política, firmado por Juan Carlos Soriano y Víctor Santos Pruneda Soriano: la pasión por la prensa de un político republicano federal, obra de José Ramón Villanueva.

La alcañizana Concepción Gimeno de Flaquer estaba comprometida con el feminismo moderado y, dentro de su faceta periodística y de escritora, reivindicó la igualdad intelectual, laboral, salarial y electoral de las mujeres con los hombres en la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Compaginó la escritura de cuentos, novelas y ensayos con la fundación de tres periódicos, la participación en conferencias y tertulias y los viajes por Latinoamérica en busca de alianzas y apoyos para eliminar la opresión social de las mujeres.

Sobre la vida de Braulio Foz, el autor de su libro, Antonio Peiró ha destacado la ausencia de información autobiográfica sobre este escritor. En esta línea, Peiró ha atribuido gran parte de la información existente sobre el autor a los enfrentamientos entre los periódicos de la época contemporánea a Foz, que albergaron críticas o informaciones en su contra.

El primer nombre conocido de un periodista aragonés fue Braulio Foz y, sin embargo, la actividad periodística de este liberalista, natural de Fórnoles, se ha documentado muy poco. Escribió sobre materias diversas, de hecho, fue uno de los polígrafos aragoneses más relevantes. Aparte, fue editor de El Constitucional Aragonés, colaborador de El Novicio y redactor del Eco de Aragón, tres de los periódicos zaragozanos más importantes del momento. Como novelista, publicó Vida de Pedro Saputo, una novela que ocupa una posición destacada en la narrativa aragonesa y española del siglo XIX.

En cuanto a Pilar Narvión, Juan Carlos Soriano ha destacado la importancia de la autora como mujer pionera en el periodismo de España. En esta línea, ha destacado la importancia de Narvión como cronista, tanto en su paso por París como en su vuelta a España en la que ejerció como cronista parlamentaria durante la transición democrática. Narvión fue la primera mujer española que firmó crónicas políticas. Su estilo sobrio, preciso y profundo, unido a su talento excepcional para interpretar la actividad parlamentaria, la convirtió en un referente de la información política durante la Transición. Adicionalmente, fue la primera subdirectora de Pueblo, un periódico editado por la Organización Sindical y uno de los más importantes de la España franquista, un logro sin precedentes para

su generación. Ella, junto con Josefina Carabias y María Victoria Fernández-España encabezaron la

reincorporación de la mujer al periodismo tras la guerra civil.

El protagonista del último libro de la serie es Víctor Santos Pruneda, nacido en El Ferrol y fallecido en Teruel. Un hombre comprometido con el republicanismo federal español y con gran curiosidad intelectual, que compatibilizó un desempeño político intenso y coherente con una labor periodística sobresaliente. Fundó el Centinela de Aragón, el primer periódico republicano federal aragonés, colaboró en órganos de prensa diferentes y entendió la profesión periodística como una herramienta de transformación y servicio público.

Sobre Pruneda, Juan Ramón Villanueva ha destacado la posición del autor como vanguardista político y su labor como diputado de las Cortes en el periodo previo a la proclamación de la primera república.