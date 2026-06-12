Una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano recorrerá la Comarca del Bajo Martín, Matarraña, Bajo Aragón y Andorra Sierra de Arcos

La Comandancia de Alcañiz ha presentado en Híjar la nueva Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC). Se trata de un vehículo que acercará los servicios de la Guardia Civil a las poblaciones donde no existen cuarteles y permitirá realizar trámites administrativos, penales y gestiones relacionadas con armas. Además, de poder funcionar como puesto de mando en situaciones de emergencia incendios y punto de atención en eventos importantes, incluyendo asistencia a víctimas de violencia.

El vehículo estará operativo en toda la provincia de Teruel y cubrirá las comarcas de Bajo Martín, Matarraña, Bajo Aragón, Andorra y Sierra de Arcos. "Este servicio busca acercar la atención al ciudadano y garantizar una cobertura amplia para toda la zona de la compañía de Alcañiz", defendió Julián Cebrián, capitán de la Guardia Civil de Alcañiz. Actualmente, estará tres meses en la comandancia de Alcañiz y desde allí se distribuirá por las diferentes poblaciones.

Por su parte, Alfonso Pérez, presidente de la comarca de Bajo Martín, celebró la iniciativa y destacó la importancia del servicio para los vecinos. "Será un servicio muy cercano a la ciudadanía, especialmente en los pueblos donde no tenemos cuarteles y donde hay deficiencias de transporte. Esta oficina permitirá realizar trámites incluso acercándose al domicilio de las personas, facilitando la atención y evitando desplazamientos”.