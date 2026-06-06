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06 JUN 2026|

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Todo lo que debes saber a la hora de comprar tus gafas para el eclipse de agosto

Las gafas tienen que cumplir la norma internacional ISO 12312-2. No son seguros otros métodos caseros como cristales ahumados, radiografías, CDs, películas fotográficas veladas o filtros improvisados

Ensayos para prepararse para el eclipse de agosto. / Fernando Ruiz
Ensayos para prepararse para el eclipse de agosto. / Fernando Ruiz

Alba Zurita06 06 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Observar un eclipse es una experiencia fascinante, pero también puede resultar peligrosa para la vista si no se toman las precauciones adecuadas. Mirar directamente al Sol, incluso cuando está parcialmente cubierto por la Luna, puede causar daños irreversibles en la retina en cuestión de segundos. Por ello, la elección de unas gafas adecuadas es fundamental para disfrutar del fenómeno astronómico con total seguridad.

Uno de los errores más comunes es pensar que unas gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, protegen lo suficiente para observar un eclipse. Los especialistas advierten de que estas gafas no bloquean la radiación solar dañina y, por tanto, no deben utilizarse bajo ningún concepto para mirar directamente al Sol. Tampoco son seguros otros métodos caseros como cristales ahumados, radiografías, CDs, películas fotográficas veladas o filtros improvisados. Aunque reducen la intensidad de la luz visible, no eliminan la radiación ultravioleta e infrarroja que puede provocar lesiones oculares graves.

La opción recomendada son las gafas específicas para observación solar, conocidas popularmente como "gafas para eclipses". Para garantizar su eficacia, deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2, que certifica que el producto ha superado los controles necesarios para la observación directa del Sol. Esta información suele aparecer impresa en las propias gafas o en su embalaje.

Cómo reconocer unas gafas seguras

Cuando se mira a través de unas gafas homologadas para eclipses, apenas deben verse objetos cotidianos. Solo fuentes de luz muy intensas, como una bombilla potente o el propio Sol, resultan visibles. Si con ellas se pueden distinguir claramente edificios, árboles o personas, es probable que no ofrezcan la protección necesaria. Además, se recomienda adquirirlas únicamente en establecimientos especializados, ópticas, museos científicos, asociaciones astronómicas o distribuidores autorizados.

Riesgos para la salud visual

La lesión más frecuente asociada a la observación inadecuada de un eclipse es la retinopatía solar. Se produce cuando la radiación solar daña las células de la retina, pudiendo causar visión borrosa, manchas oscuras permanentes, alteración de los colores e incluso pérdida parcial de visión. Lo más preocupante es que el daño puede aparecer sin dolor, ya que la retina carece de terminaciones nerviosas sensibles al mismo.

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