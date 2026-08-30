Actualizado 22:07

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

30 AGO 2026|

Actualizado 22:07

El mejor regalo de cumpleaños, un tatuaje improvisado o una ducha portátil: Así se vive por dentro una mañana de carreras en la grada de Marc Márquez

TESTIMONIOS. Los aficionados al piloto catalán han forjado ya amistades entre ellos y se organizan de año en año para acudir sin falta al Gran Premio. Desde pequeños a mayores todos han disfrutado de una jornada de domingo en la que ha habido tatuajes, mucha agua y saltos de alegría

Rafael López, Raúl Moreno y Angélica Rojo. Llegados desde Utiel y Lérida llevan desde 2015 repitiendo en el mismo lugar. /A.Z
Rafael López, Raúl Moreno y Angélica Rojo. Llegados desde Utiel y Lérida llevan desde 2015 repitiendo en el mismo lugar. /A.Z

Alba ZuritaLidia Olivares30 08 2026

Comentar

MotoGPMotorland

ActualidadCultura y OcioMotor

A lo lejos ya se divisa la marea roja y se puede intuir que se está cociendo algo gordo entre los fans de Marc Márquez. La grada del catalán es una de las más buscadas entre los aficionados y no es para menos porque sucede todo lo que uno puede a llegar a imaginar y más. Muchos de los que la eligen ya han forjado una amistad entre ellos, repiten año tras año y tienen su propio grupo de WhatsApp  para verse en el resto de premios.

Entre quienes mejor conocen el ambiente de la grada de Marc Márquez se encuentran Rafael López, Raúl Moreno y Angélica Rojo. Llegados desde Utiel y Lérida llevan desde 2015 repitiendo en el mismo lugar y formando parte del fan club. «El mejor piloto, la mejor afición, los mejores speakers y el mejor ambiente», defendían. Han creado vínculos y tanto es así que mantienen un grupo de WhatsApp en el que cada año incorporan a nuevos aficionados y desde el que se organizan para comprar las entradas juntos. Este domingo el calor tampoco ha podido con ellos. Una ducha portátil se ha convertido uno de los objetos más codiciados de la grada, con el depósito entrando y saliendo continuamente para refrescar a quienes lo pedían. "Aquí todo el mundo quiere que lo mojen, hemos gastado ya 120 litros de agua", decían entre risas.

Rafael López, Raúl Moreno y Angélica Rojo. Llegados desde Utiel y Lérida llevan desde 2015 repitiendo en el mismo lugar. /A.Z
Rafael López, Raúl Moreno y Angélica Rojo. Llegados desde Utiel y Lérida llevan desde 2015 repitiendo en el mismo lugar. /A.Z

También desde el norte han recorrido kilómetros Itziar Ortiz y Yonagore Ortiz. Las dos hermanas salieron desde Bilbao en moto y llegaron el jueves para vivir tres jornadas completas en Motorland. Era su primera visita y las entradas habían llegado como regalo de Reyes después de haber conocido anteriormente Montmeló. Su paso por Alcañiz ha dejado además un recuerdo que no podrán borrar porque las dos se han tatuado el trazado del circuito. "Nos vamos del Bajo Aragón con todas las experiencias completadas". Habían estado solo en Montmeló, pero la experiencia en Motorland es mucho más positiva. «Esto es otra liga, la animación es brutal. Es una pasada», añaden.

El paso de las hermanas Ortiz por Alcañiz ha dejado además un recuerdo que no podrán borrar porque las dos se han tatuado el trazado del circuito. / A.Z
El paso de las hermanas Ortiz por Alcañiz ha dejado además un recuerdo que no podrán borrar porque las dos se han tatuado el trazado del circuito. / A.Z

Más novata en el mundo del motor es María del Sagrario Aparicio porque llegada desde Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) reconoce que no entiende de motos, pero se está ya aficionado. Su entrada fue un regalo y el viaje la ha llevado a descubrir por primera vez el ambiente del Gran Premio. Va acompañada de un grupo y se hospedan en Valderrobres, aunque les gusta mucho la zona, reconocen que la falta de zonas de sombra ha sido una de sus principales dificultades durante el fin de semana, junto con las colas en los establecimientos. También reclaman más puntos de restauración y una mejor organización en determinadas zonas del circuito.

La entrada fue un regalo y el viaje la ha llevado a descubrir por primera vez el ambiente del Gran Premio. / L.O
La entrada fue un regalo y el viaje la ha llevado a descubrir por primera vez el ambiente del Gran Premio. / L.O

La afición por las motos también se hereda. Álvaro Hernández y su hijo Erik han vuelto a desplazarse desde La Rioja hasta Alcañiz para vivir un fin de semana que, después de cuatro o cinco años repitiendo la experiencia. Padre e hijo realizan juntos el viaje cada temporada. «Me lo paso muy bien, sobre todo aquí y también en el pueblo con las motos», explica el joven aficionado. Precisamente uno de sus primeros recuerdos en Alcañiz está ligado a aquel contacto directo con los protagonistas del campeonato. Erik recuerda especialmente la primera ocasión en la que acudió con su padre y pudo conocer a Marc y a otros pilotos.

La afición por las motos también se hereda. Álvaro Hernández y su hijo Erik han vuelto a desplazarse desde La Rioja hasta Alcañiz. L.O
La afición por las motos también se hereda. Álvaro Hernández y su hijo Erik han vuelto a desplazarse desde La Rioja hasta Alcañiz. L.O

La fiesta se ha desatado cuando el piloto catalán ha completado la vuelta 23 y la música y los gritos se han apoderado de la grado. Márquez ha querido regresar a saludar a sus fans y les ha dedicado unas palabras antes de regresar a recoger el premio y disfrutar junto con el resto de aficionados de una nueva victoria en el que es su circuito favorito.

Cabe recalcar, que todos los fans mientras la temporada entra en su fase decisiva, los miembros de We Are 93 todavía pueden participar para ganar esta edición especial inspirada en Marc Márquez, que refleja el carácter deportivo y la esencia racing de Ducati y que durante el trascurso de la mañana se ha ido anunciando. El premio incluye además un completo equipamiento de pilotaje formado por un casco Shoei personalizado, un mono de cuero Alpinestars personalizado, botas, guantes y una cámara Insta360. Como broche final, el ganador disfrutará de un entrenamiento en circuito junto a Marc Márquez en una exclusiva experiencia prevista para el primer trimestre de 2027 en España.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La fiesta en las gradas del circuito de Motorland: La otra cara de las carreras de MotoGP

FOTOGALERÍAS. El trazado bajoaragonés es uno de los favoritos de los espectadores que acuden al Gran Premio cada año. En las gradas no pueden faltar las charangas, la música y...

Comentar

La fiesta en las gradas del circuito de Motorland: La otra cara de las carreras de MotoGP

Azcón confía en la vinculación de Ezpeleta con Aragón para asegurar la continuidad de MotoGP en Motorland

El presidente de Aragón ha pasado por los micrófonos de Radio Circuito y ha confirmado el apoyo de Ezpeleta, CEO de Dorna, al circuito bajoaragonés. Además, ha señalado la construcción...

Comentar

Azcón confía en la vinculación de Ezpeleta con Aragón para asegurar la continuidad de MotoGP en Motorland

MotoGP Aragón recibe a 115.742 espectadores y supera en un 3% las cifras de 2025

El viernes accedieron al circuito 24.917 personas, el sábado 39.644 y este domingo 51.181. La Fan Zone se consolida como un espacio que hace más agradable la experiencia del usuario

Comentar

MotoGP Aragón recibe a 115.742 espectadores y supera en un 3% las cifras de 2025

Y tanto que se podía... La afición invade la pista y se pone a los pies de Márquez, el rey de Motorland Aragón

FOTOGALERÍAS. El público ha podido pisar el circuito para asistir al podio de MotoGP, además de tomarse fotografías y recrearse en el escenario donde transcurre la acción. Esto, y la...

Comentar

Y tanto que se podía... La afición invade la pista y se pone a los pies de Márquez, el rey de Motorland Aragón

Indisposiciones y excesos de velocidad, las incidencias más repetidas y atendidas por Guardia Civil durante el GP de Aragón

La benemérita ha realizado más de 1.200 servicios durante el dispositivo de seguridad con motivo del Gran Premio, que ha transcurrido sin grandes incidencias. Han participado cerca de 13 especialidades...

Comentar

Indisposiciones y excesos de velocidad, las incidencias más repetidas y atendidas por Guardia Civil durante el GP de Aragón

Marc Márquez convierte Motorland en un golpe de autoridad en el Mundial de MotoGP

El piloto de Ducati Lenovo se lleva también la carrera larga de Motorland tras superar a Bezzecchi y recorta hasta los 19 puntos la ventaja de Jorge Martín

Comentar

Marc Márquez convierte Motorland en un golpe de autoridad en el Mundial de MotoGP
Periódico del Bajo Aragón Histórico