El mejor regalo de cumpleaños, un tatuaje improvisado o una ducha portátil: Así se vive por dentro una mañana de carreras en la grada de Marc Márquez

A lo lejos ya se divisa la marea roja y se puede intuir que se está cociendo algo gordo entre los fans de Marc Márquez. La grada del catalán es una de las más buscadas entre los aficionados y no es para menos porque sucede todo lo que uno puede a llegar a imaginar y más. Muchos de los que la eligen ya han forjado una amistad entre ellos, repiten año tras año y tienen su propio grupo de WhatsApp para verse en el resto de premios.

Entre quienes mejor conocen el ambiente de la grada de Marc Márquez se encuentran Rafael López, Raúl Moreno y Angélica Rojo. Llegados desde Utiel y Lérida llevan desde 2015 repitiendo en el mismo lugar y formando parte del fan club. «El mejor piloto, la mejor afición, los mejores speakers y el mejor ambiente», defendían. Han creado vínculos y tanto es así que mantienen un grupo de WhatsApp en el que cada año incorporan a nuevos aficionados y desde el que se organizan para comprar las entradas juntos. Este domingo el calor tampoco ha podido con ellos. Una ducha portátil se ha convertido uno de los objetos más codiciados de la grada, con el depósito entrando y saliendo continuamente para refrescar a quienes lo pedían. "Aquí todo el mundo quiere que lo mojen, hemos gastado ya 120 litros de agua", decían entre risas.

Rafael López, Raúl Moreno y Angélica Rojo. Llegados desde Utiel y Lérida llevan desde 2015 repitiendo en el mismo lugar. /A.Z

También desde el norte han recorrido kilómetros Itziar Ortiz y Yonagore Ortiz. Las dos hermanas salieron desde Bilbao en moto y llegaron el jueves para vivir tres jornadas completas en Motorland. Era su primera visita y las entradas habían llegado como regalo de Reyes después de haber conocido anteriormente Montmeló. Su paso por Alcañiz ha dejado además un recuerdo que no podrán borrar porque las dos se han tatuado el trazado del circuito. "Nos vamos del Bajo Aragón con todas las experiencias completadas". Habían estado solo en Montmeló, pero la experiencia en Motorland es mucho más positiva. «Esto es otra liga, la animación es brutal. Es una pasada», añaden.

El paso de las hermanas Ortiz por Alcañiz ha dejado además un recuerdo que no podrán borrar porque las dos se han tatuado el trazado del circuito. / A.Z

Más novata en el mundo del motor es María del Sagrario Aparicio porque llegada desde Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) reconoce que no entiende de motos, pero se está ya aficionado. Su entrada fue un regalo y el viaje la ha llevado a descubrir por primera vez el ambiente del Gran Premio. Va acompañada de un grupo y se hospedan en Valderrobres, aunque les gusta mucho la zona, reconocen que la falta de zonas de sombra ha sido una de sus principales dificultades durante el fin de semana, junto con las colas en los establecimientos. También reclaman más puntos de restauración y una mejor organización en determinadas zonas del circuito.

La entrada fue un regalo y el viaje la ha llevado a descubrir por primera vez el ambiente del Gran Premio. / L.O

La afición por las motos también se hereda. Álvaro Hernández y su hijo Erik han vuelto a desplazarse desde La Rioja hasta Alcañiz para vivir un fin de semana que, después de cuatro o cinco años repitiendo la experiencia. Padre e hijo realizan juntos el viaje cada temporada. «Me lo paso muy bien, sobre todo aquí y también en el pueblo con las motos», explica el joven aficionado. Precisamente uno de sus primeros recuerdos en Alcañiz está ligado a aquel contacto directo con los protagonistas del campeonato. Erik recuerda especialmente la primera ocasión en la que acudió con su padre y pudo conocer a Marc y a otros pilotos.

La afición por las motos también se hereda. Álvaro Hernández y su hijo Erik han vuelto a desplazarse desde La Rioja hasta Alcañiz. L.O

La fiesta se ha desatado cuando el piloto catalán ha completado la vuelta 23 y la música y los gritos se han apoderado de la grado. Márquez ha querido regresar a saludar a sus fans y les ha dedicado unas palabras antes de regresar a recoger el premio y disfrutar junto con el resto de aficionados de una nueva victoria en el que es su circuito favorito.

Cabe recalcar, que todos los fans mientras la temporada entra en su fase decisiva, los miembros de We Are 93 todavía pueden participar para ganar esta edición especial inspirada en Marc Márquez, que refleja el carácter deportivo y la esencia racing de Ducati y que durante el trascurso de la mañana se ha ido anunciando. El premio incluye además un completo equipamiento de pilotaje formado por un casco Shoei personalizado, un mono de cuero Alpinestars personalizado, botas, guantes y una cámara Insta360. Como broche final, el ganador disfrutará de un entrenamiento en circuito junto a Marc Márquez en una exclusiva experiencia prevista para el primer trimestre de 2027 en España.